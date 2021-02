產業面供給有利 華邦電今年營運有望再上層樓

記憶體大廠華邦電(2344)去年下半年以來,產能持續維持滿載,近期市場傳出,由於DRAM 產業供需吃緊,預期合約價也將起漲,市場法人並預估,今年全年 DRAM產業需求將較去年全年增加15%至20%,供給年成長將低於需求成長,華邦電在公司接單結構調整及產業回升力道的推升下,全年營運有望再上層樓。

在DRAM產業供給方面,由於去年全球前三大記憶體廠資本支出就已趨於保守,不僅美光產出減少,再加上韓廠縮減 DDR3 供給轉為生產 CMOS影像感測器,皆致使今年上半年DRAM供給增加幅度有限。

市場產業分析師表示,先前都是現貨價領漲,但分析師預期,DRAM合約報價也將起漲,加計華邦電提升 25nm DRAM 製程比重將提升整體產出,將為華邦電 DRAM 業務獲利成長主要動能。

晶圓代工產能吃緊和德州大雪加深供給疑慮,NORFlash 報價也將反轉向上。產業分析師指出,由於中芯遭受美方制裁後,將壓抑兆易創新於 NOR Flash 長期供給能力,且近期晶圓代工產能吃緊帶動代工價格向上,中芯產能將優先支援獲利能力較佳之邏輯產品,此亦將影響兆易創新所能取得之產能奧援。

此外,近期德州大雪將影響 Cypress 於 NOR Flash 產能,皆加深市場擔憂 NOR Flash 供給疑慮,因此,市場預期 NOR Flash 報價亦將於 2021年Q1 反轉向上,為華邦電記憶體業務營運另一成長動能。