快訊

讓我養你吧？南韓同婚家庭「健保上的陌生人」風暴

台鐵重大意外！電力維修車撞3道班人員 1重傷2昏迷送醫

大立光出招 對先進光提假執行

經濟日報 / 記者劉芳妙／即時報導
大立光本季展望失色，八大外資降評。圖為大立光總部外觀。報系資料照
大立光本季展望失色，八大外資降評。圖為大立光總部外觀。報系資料照

光學鏡頭廠先進光（3362）今（23）日一早盤前公告與大立光（3008）訴訟案後續。大立光依智慧財產法院准予其供擔保後得假執行的民事判決，向台灣台中地方法院聲請假執行，台灣台中地方法院就先進光對於第三人薩摩亞群島商Excellence Electro-Optical Technology等公司之債權，於新台幣15.22億元及自203年11月1日起至清償日止按年息百分之5計算之利息，及執行費新台幣1,217萬元之範圍內予以扣押。

先進光表示，公司將對智慧財產法院民事第二審判決(案號：107年度民營上字第1號）不利本公司之部分，於法定期間提起上訴，公司將依法定程序聲請為免為假執行，目前對公司財務、業務等既定營運狀況尚無重大影響。

大立光控告先進光損害商業秘密案，智慧財產法院審理民事訴訟二審於日前宣判，維持一審結果，先進光須賠償大立光15.22億元。該金額超過先進光股本11.15億元。

受該利空衝擊，今天先進光股價表現弱勢，下跌逾3%。

先進光 大立光 新台幣

延伸閱讀

大立光配息91.5元 上市櫃新高

大立光提高盈餘配發率 未分配課稅額將大降

大立光員工分紅 平均領61萬

大立光逆風 1月營收減6%

相關新聞

台灣做不出Clubhouse？當大家都在關注台積電 軟體業卻少了「這個人」

最近， Clubhouse在台灣掀起風潮，我參與了多場討論會，也經常亂入各個房間，聽到的議題從財經、創業、行銷、職場、親子教育到夜間的禁忌話題等。我很驚訝一個新社交媒體出現後，台灣人又是瘋狂地黏上去，再度把原來的傳統媒體狠狠拋在一旁。

一場完美風暴加劇晶片荒全球對台灣的依賴有增無減 「這些公司」前景俏

強烈暴風雪侵襲美國，作為半導體生產重鎮的德州，不僅氣溫創下30餘年新低，大規模的停電、停水災情，更嚴重衝擊當地產業營運，包括三星電子、恩智浦、英飛凌設於德州的工廠，都被迫暫時停產，引發外界對全球晶片荒，進一步加劇的擔憂。

半導體搶貨 帶旺台、韓出口

彭博報導，全球製造商競相爭搶稀缺的半導體，帶動了南韓、台灣等亞洲國家的出口加速成長。反映在新冠疫情期間，對汽車、觸控螢幕...

大立光出招 對先進光提假執行

光學鏡頭廠先進光（3362）今（23）日一早盤前公告與大立光（3008）訴訟案後續。大立光依智慧財產法院准予其供擔保後得...

SEMI：1月北美半導體設備出貨金額創歷史新高

國際半導體產業協會（SEMI）於今(23)日公布最新1月北美半導體設備製造商出貨報告，出貨金額創歷史新高。

大立光再出招 聲請假執行先進光債權

先進光今（23）日早上發布重大訊息表示，大立光（3008）依智慧財產法院准予其供擔保後得假執行的民事判決向台灣台中地方法...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。