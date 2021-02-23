大立光出招 對先進光提假執行

光學鏡頭廠先進光（3362）今（23）日一早盤前公告與大立光（3008）訴訟案後續。大立光依智慧財產法院准予其供擔保後得假執行的民事判決，向台灣台中地方法院聲請假執行，台灣台中地方法院就先進光對於第三人薩摩亞群島商Excellence Electro-Optical Technology等公司之債權，於新台幣15.22億元及自203年11月1日起至清償日止按年息百分之5計算之利息，及執行費新台幣1,217萬元之範圍內予以扣押。

先進光表示，公司將對智慧財產法院民事第二審判決(案號：107年度民營上字第1號）不利本公司之部分，於法定期間提起上訴，公司將依法定程序聲請為免為假執行，目前對公司財務、業務等既定營運狀況尚無重大影響。

大立光控告先進光損害商業秘密案，智慧財產法院審理民事訴訟二審於日前宣判，維持一審結果，先進光須賠償大立光15.22億元。該金額超過先進光股本11.15億元。

受該利空衝擊，今天先進光股價表現弱勢，下跌逾3%。