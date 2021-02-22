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鴻海力推MIH電動車平台聯盟 3月25日舉行首次會員大會

經濟日報 / 記者吳凱中／台北即時報導

鴻海集團（2317）衝刺電動車事業，大力推動的MIH電動車平台聯盟，將於3月25日舉行首次會員大會，MIH執行長鄭顯聰、鴻海技術長魏國章將會出席，與超過7百名會員交流。

MIH聯盟對會員發出邀請，即將於3月25日舉行首次會員大會，包含鄭顯聰、魏國章都將出席，對會員報告MIH 發展近況以及未來展望。

由於MIH聯盟成立時間尚短，目前主要還是透過鴻海集團大力支持，拓展會員及業務，未來，MIH聯盟規劃今年6月底完成籌備，預估7月作為獨立組織正式運作。

鴻海董事長劉揚偉先前指出，今年3月MIH將舉行會員大會，跟會員溝通接下來要怎麼做，目前已有736個會員加入，這麼多會員，代表對MIH有很大期望，將透過會議讓這些期望變成真實。

劉揚偉表示，今年會陸續推出MIH上可製造出來的車子，大概在第4季會有三輛依MIH設計的電動車發表，一款巴士，兩款乘用車。

至於對今年全球電動車市場的看法，劉揚偉認為，去年提出電動車的機會在2025年，目前看來可能提前到2024年，很多新的電動車都會在2024年發表，對台灣電動車產業來說，這個時間要抓好，這兩三年非常關鍵，大家一起努力抓住這個新商機。

此外，MIH在今年年初推出第一代EVKit後，4月將正式交付符合其技術規格的樣品，供開發者做進一步測試、研發，其中，納智捷S3、U5將率先採用，預計第二代的EVKit將於今年10月16日的第二屆鴻海科技日展示。

電動車 鴻海

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