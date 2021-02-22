快訊

2女子搭神秘電梯憑空消失騎樓 北市一看怒罰6萬元

參加春酒對女記者襲胸摸臀 前立委服務處主任遭判7年

研華全球夥伴線上高峰論壇 週三登場

經濟日報 / 記者謝艾莉／台北即時報導

工業電腦龍頭研華（2395）深耕AIoT市場，為期三個月的Advantech Connect全球夥伴線上高峰論壇將於週三（24）日正式開跑，布局未來成長動能，維持與全球客戶關係。

研華指出，本次高峰論壇將以AIoT願景為核心理念，並以嵌入式物聯網Edge +、工業物聯網、WISE-PaaS工業物聯網平台、智慧城市以及雲物聯等五大主軸，分列超過20大子題，自週三起至5/6連續三個月，廣邀全球AIoT等生態客戶夥伴，共同於線上分享。

研華也將於週三舉辦全球媒體線上說明會，由技術長楊瑞祥、工業物聯網事業群總經理蔡淑妍，嵌入式物聯網事業群張家豪、智能物聯網服務事業群副總經理江明志以及工業物聯網事業群資深協理暨海外新興市場行銷總經理張敏忠、研華歐洲區總經理Jash Bansidhar、副經理Dirk Finstel共同說明研華於AIoT生態系下的發展策略與成長引擎。

物聯網 研華 生態

延伸閱讀

【活動預告】2021全癌解碼精準治療 癌症高峰論壇隆重登場

研華能源方案 獲台電認證

法人：研華面臨缺料風險

亞德客丶上銀丶研華營運看好 外資喊新高目標價

相關新聞

宏碁電競電腦報捷 奪去年加拿大、中南美洲市占第一

根據最新市調資料顯示，宏碁（2353）2020年奪下加拿大及中南美洲電競電腦品牌銷售排行冠軍，分別在加拿大以19.8%市...

面板雙虎大爆單 季季賺百億

南韓、大陸電視品牌在中國農曆年後啟動面板強勁補貨潮，不僅本季採購量持續攀高，第2季追單幅度更較本季倍數增加，部分電視品牌...

新iPad助攻 大摩上修代工五哥出貨

蘋果iPad Pro傳出將搭載Mini LED，摩根士丹利調查指出，蘋果確定於上半年推出兩款iPad Pro，一款會搭載...

被動元件、消費性應用 轉單台廠

今年以來半導體上下游紛傳漲價，產業整體需求強勁，業界人士看好在電動車需求大開帶動下，被動元件產業今年相當樂觀；此外，日、...

電信業拚5G 用戶數衝550萬

2021年電信業者拚5G用戶增逾二倍。中華電信喊出200萬戶目標；遠傳拚月租滲透率30%，達162萬戶；台灣大要搶150...

加密幣夯 板卡廠營運紅火

比特幣等加密貨幣幣值不斷上揚，推升台系板卡廠近期營運。市場看好，在比特幣幣值維持高檔，加上市場顯卡仍緊缺，相關概念股上半...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。