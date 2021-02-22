研華全球夥伴線上高峰論壇 週三登場

工業電腦龍頭研華（2395）深耕AIoT市場，為期三個月的Advantech Connect全球夥伴線上高峰論壇將於週三（24）日正式開跑，布局未來成長動能，維持與全球客戶關係。

研華指出，本次高峰論壇將以AIoT願景為核心理念，並以嵌入式物聯網Edge +、工業物聯網、WISE-PaaS工業物聯網平台、智慧城市以及雲物聯等五大主軸，分列超過20大子題，自週三起至5/6連續三個月，廣邀全球AIoT等生態客戶夥伴，共同於線上分享。

研華也將於週三舉辦全球媒體線上說明會，由技術長楊瑞祥、工業物聯網事業群總經理蔡淑妍，嵌入式物聯網事業群張家豪、智能物聯網服務事業群副總經理江明志以及工業物聯網事業群資深協理暨海外新興市場行銷總經理張敏忠、研華歐洲區總經理Jash Bansidhar、副經理Dirk Finstel共同說明研華於AIoT生態系下的發展策略與成長引擎。