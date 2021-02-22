載板廠投資競賽 景碩今年資本支出有望飆破百億

因應終端市場需求提升，台資三大載板廠欣興（3037）、景碩（3189）與南電（8046）近年都有長期投資與擴充計畫，而由於設備交期與購地等因素，依據景碩最新規畫，今年資本支出規畫有望飆破百億元，若實際投資到位將有望超過南電，成為第二家資本支出破百億元的載板廠。

欣興規畫今年資本支出174.34億元仍居載板業之冠。而景碩今年資本支出則因擴產計畫將大舉提高，景碩去年資本支出僅29億元，今年在大舉擴充ABF載板與購地擴產之下，整體資本支出有望較去年大幅成長超過244%。

依據景碩計畫，農曆年前已敲定在楊梅購地與建物合計44.85億元，加上原定擴產ABF載板添購設備與製程去瓶頸的投資，今年資本支出有機會飆破百億元，爭取擴大載板市占。

至於南電方面去年資本支出計畫約70-80億元，公司計畫今年在軟硬體投資與AI應用上製程優化，資本支出則有望維持在一定高檔。