台劇《天橋上的魔術師》獲myVideo戲劇排行冠軍

由台灣大哥大（3045）myVideo與公共電視共同出品的年度旗艦台劇《天橋上的魔術師》，強勢掀起2021年的台劇熱潮，myVideo也於首播創下亮眼觀看成績，在短短兩天就有超過19萬的觀眾大方給出高度評價，並擊敗由章子怡主演的陸劇《上陽賦》，成為本日戲劇排行榜第一名。

台灣大表示，特別的是，在myVideo首播的收視第一名落在「三小男孩」偷聽由孫淑媚飾演的媽媽與鄰居討論八卦的逗趣片段，小孩們在街頭巷尾玩樂的畫面引發觀眾共鳴，而「三小男孩」為獲得夢幻玩具任天堂的無厘頭片段則拿下第二名。

針對沒有跟上首播的劇迷們，myVideo也貼心推出前兩集4K高畫質免費看，讓民眾一起跟著「三小男孩」傳神又可愛的互動，進入中華商場的奇幻時光。

台灣大為了讓民眾不僅看劇，更能身歷其境感受劇中場景，myVideo再次攜手島內散步跨界合作，推出「中華商場懷舊專屬行程」，帶領劇迷們來到昔日中華商場原址現場的古今對比，相信不僅能讓五、六年級生陷入回憶殺，也能讓沒有經歷過中華商場榮景的民眾們了解更多80年代的故事，即日起只要在myVideo觀看《天橋上的魔術師》，還有機會成為免費參加專屬行程的幸運兒。