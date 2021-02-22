玩美移動擴版圖 推虛擬試戴眼鏡服務

軟體大廠訊連（5203）轉投資公司玩美移動今（22）日宣布，推出全新AR 3D虛擬試戴眼鏡服務，眼鏡品牌可透過該服務輕鬆配置，為消費者提供逼真的AR 3D虛擬眼鏡產品，將線上產品目錄變成虛擬眼鏡試衣間。

玩美移動指出，這項AR 3D虛擬試戴眼鏡服務利用旗下以AI、AR技術為基礎的「玩美彩妝」App美妝科技，不用消耗大量時間、精力進行傳統 3D掃描建模，只需要輸入3張產品圖片，即可自動生成3D眼鏡模型，並可提供即時虛擬試戴，大幅節省品牌為產品創建3D眼鏡模型的時間。

在產品種類上，玩美移動強調從平光眼鏡到時尚墨鏡，AR 3D眼鏡服務均可準確、輕鬆以可互動式形象，向消費者展示全系列產品線，並允許品牌商在鏡片上添加不同的反射效果，提升視覺美感。

玩美移動創辦人暨CEO張華禎表示，「我們很高興可以將玩美先進的AI及AR美妝科技服務擴展到全球眼鏡行業。這項創新服務將為品牌提供一款簡單而強大的虛擬3D眼鏡工具，實現品牌可為所有眼鏡消費者提供高度逼真的虛擬試戴體驗。」

玩美移動表示，創新科技有效簡化了生成3D眼鏡模型的過程，並能提供精準、清晰的模型效果，允許品牌在每一個線上平台接觸點，都能讓消費者即時以虛擬方式體驗；這項新服務可以相容電腦、平板和手機，幫助眼鏡品牌發揮最大的市場拓展潛力，並與潛在消費者建立聯繫。