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宏碁電競電腦報捷 奪去年加拿大、中南美洲市占第一

經濟日報 / 記者謝艾莉／即時報導
宏碁2020年奪下加拿大及中南美洲電競電腦品牌銷售排行冠軍。圖／宏碁提供
宏碁2020年奪下加拿大及中南美洲電競電腦品牌銷售排行冠軍。圖／宏碁提供

根據最新市調資料顯示，宏碁（2353）2020年奪下加拿大及中南美洲電競電腦品牌銷售排行冠軍，分別在加拿大以19.8%市占率占據龍頭地位，中南美洲亦以16.7%市占率遙遙領先對手；其中，巴西地區更是成長卓越，年對年以111.9%成長率超越業界（均值36.7%），以26.7%市占率坐穩市場第一。

宏碁表示，電競品牌傲視群雄，旗下Predator及Nitro電競系列深獲玩家喜愛，全系列產品線滿足從入門到專業級玩家的需求，領先業界的獨家散熱技術，提供旗下電競電腦具備強大效能，以確保關鍵時刻帶來絕佳的遊戲體驗。除了硬體之外，宏碁更積極延伸電競生活圈，次世代電競社群平台PLANET9功能推陳出新，最新的「課程」服務邀請世界各地頂尖好手加入教練行列，線上教學的便利性也讓PLANET9在疫情世代下，成為電競教育的絕佳選擇。

電競 宏碁 加拿大

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