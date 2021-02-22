模組廠後市看俏 威剛受關注

記憶體自去年底開始漲價，市場需求看好下，今年記憶體及記憶體模組廠全年營運多數正向，其中，市場法人看好威剛（3260）在去年下半年就已看好今年記憶體市況，並積極採購低價庫存，今年上半年業績可望受惠低價庫存，且下半年產看進入旺季表現也值得期待，市場法人看好威剛今年營運展望。

威剛表示，看好2021年記憶體需求暢旺的缺貨趨勢，該公司已在記憶體價格起漲前拉高庫存水位達約70億元，為公司歷年同期新高水準，充分備妥糧草，準備迎接下一波記憶體多頭走勢。市場法人解讀，威剛領先多數廠商看好今年產業市況，同時有具體拉高庫存水位的動作，今年單是上半年就可望受惠低價庫存效益，全年營運相當值得期待。

在記憶體市況轉趨明朗，加上XPG電競產品、電動車馬達和控制系統、威速登商用電動三輪車與工控等新事業成果逐一放大營收，威剛今年將以多元化產品線站穩營運腳步，整體表現將可望突破過往格局。

DRAM現貨價已率先自2020年12月開始反彈，合約價可望在今年第1季也自谷底回升，威剛看好今年DRAM與NAND Flash市況發展，在DRAM原廠維持產業秩序的態度不變及伺服器應用需求逐步回溫之下，全年價格更有機會呈一路向上趨勢。NAND Flash方面，威剛認為，隨著新款智慧手機銷售熱度不減，預期本季價格跌幅將相對有限。