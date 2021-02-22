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友達入股鑫創 強化智慧交通大布局

經濟日報 / 記者康陳剛／即時報導

面板大廠友達（2409）今（22）日宣布，透過公開市場鉅額交易向工業電腦業者鑫創（6680）大股東取得7.7%股權。友達表示，透過本次入股，雙方希望建立智慧交通生態系（AIoV ecosystem）的策略夥伴關係，共同打造智慧交通與商用車聯網平台的全方位解決方案。

友達在車用市場已耕耘十多年，透過一階（Tier 1）客戶打進歐、美、日、中等各國汽車大廠，在車用中控台（CID）市占率達二成，是全球前二大供應商；此外，也針對陸海空交通運輸工具及搭乘樞紐，提供公共訊息顯示器、中控台及儀表板等產品。

友達指出，旗下商用車聯網AIoV解決方案，涵蓋從雲端到地端、從軟體到硬體、從AI到垂直應用等面向；其中，友達車隊暨車況管理系統與駕駛監控系統，可協助運輸服務管理者即時掌握車隊運作全貌，滿足商用車隊營運管理需求。

鑫創為台灣專注車載電腦的主要廠商之一，在商用車與運輸等智慧交通應用，具有領先市場的智能交通車載電腦技術與解決方案競爭力。友達指出，鑫創為友達串聯智慧交通顯示解決方案與商用車聯網平台的重要合作夥伴，在雙方的策略夥伴關係下，將可形成優勢互補，共同掌握智慧交通領域客戶的升級需求，提供完整解決方案。

友達強調，在5G、大數據、物聯網及人工智慧等科技變革帶動下，自駕車、車聯網、商用車隊管理等智慧化需求將蓬勃發展、前景無限；公司不僅會提供尖端車用顯示技術及商用車聯網解決方案，也期許與生態圈夥伴攜手並進，滿足各種智慧交通場域的應用發展需求。

友達 車聯網 鑫創

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