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鼎元感測及發光元件產能滿載 下半年營運持續看好

經濟日報 / 記者張瑞益／即時報導

LED廠鼎元（2426）今年以來在感測元件及發光元件的接單快速回升，公司方面指出，目前在該二大領域接單都已滿載，下半年6吋感測元件新產能將開始試產，將為今年營運加分，在今年營運看好下，該股今（22）日盤中股價寫下近2年多以來新高。

鼎元表示，去年下半年以來，該公司感測元件市場的接單就明顯加溫，除了原有客戶增加下單量之外，也有新客戶的挹注，進入今年以後，在原有的5吋感測元件的產能就是滿載生產。

此外，鼎元表示，發光元件市況同樣也在去年底左右明顯增加，目前發光元件同樣也已是產能滿載情況。

由於主要生產的感測元件及發光元件目前接單及生產情況都已滿載，鼎元1月營收也推升至2.54億元，是1年多以來單月新高，市場法人預期，以目前接單情況，鼎元後續單月營收可望均維持高檔水準。

去年鼎元營運雖然受到全球疫情影響，但去年下半年已緩步回升，該公司預期，先前擴建的竹南廠，也有機會在今年第3季正式投產，為今年營運加分。

鼎元股價近日突破先前的盤整區，今日盤中一度上漲逾6%，股價盤中高點來到21.7元，也創下2018年8月以來，即近2年多以來新高，同時，籌碼面上，外資法人本（2）月以來，已累計買超該股達5630張，外資法人加碼是推升該股走高的主要推升動能。

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