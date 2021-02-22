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培育AI醫療影像辨識關鍵人才 工研院開課傳心法

經濟日報 / 記者李珣瑛／即時報導
工研院「自助式輔助眼底攝影技術」提供一鍵式操作體驗，以AI人工智慧自動識別眼底病況，可減輕醫事檢測人員的負擔，同時協助偏鄉眼科資源不足的的地區提升服務能量。圖／工研院提供
工研院「自助式輔助眼底攝影技術」提供一鍵式操作體驗，以AI人工智慧自動識別眼底病況，可減輕醫事檢測人員的負擔，同時協助偏鄉眼科資源不足的的地區提升服務能量。圖／工研院提供

為培育AI醫療影像關鍵人才，工研院特舉辦「醫學影像原理特性與處理技術」、「AI演算技術與醫學應用案例」、「醫學影像新興技術與應用案例」等三項主題數位及實體課程，協助相關醫材研發人員及醫療產業人員，在智慧醫療浪潮下搶得先機，及運用AI進行醫療診斷辨識。

近年來，AI人工智慧技術在各領域應用均呈現爆炸性成長，在醫學領域發展最快的，即為醫療影像的自動辨識。Data Bridge Market Research報告顯示，2026年全球AI醫療影像市場規模將達2,648.5億美元，帶動的不僅是相關軟硬體設備，技術人才的需求也將急遽升高。

工研院產業學院執行長周怡君指出，2030年全球60歲以上的人口比率將超過30%，台灣則在2025年進入超高齡社會，龐大的照護需求，更需要人工智慧與大數據等科技的智慧化整合協助，尤其透過AI智慧醫療影像辨識，才能協助醫師更快速、精準的診斷。產業學院此次特別結合多項FDA通過認證的醫學技術案例，運用工研院累積多年的技術開發實際經驗，加速醫療產品與服務開發，增加智慧醫療產業附加價值。

擔任講師的工研院服科中心副執行長張傳育以自身經驗，分享醫療影像辨識技術的開發歷程，介紹工研院獨家醫療影像識別技術「自助式輔助眼底攝影技術」。該技術曾獲2019年世界資訊科技大會「傑出醫療應用獎」，提供使用者一鍵式全自動眼底攝影，全程只需3分鐘，輔助醫護人員透過電腦視覺處理技術，有效早期辨識視網膜病變的嚴重程度，節省病患時間，也讓醫生能夠快速完成眼底影像判讀。此設備已在台灣各地區之醫院、基層診所服務驗證高達1萬多人次。

課程提供大量圖片、影音、顯少揭露的實務案例，包含MRI鼻咽腫瘤復發偵測、甲狀腺超音波影像、前列腺腫瘤等醫學案例，從研發產品、技術面角度切入，協助學員了解醫療影像該如何強化、分割、轉換，以獲得較清晰的病理組織特徵圖像，進行病症判讀。有利於產品開發者研發出被市場接受、且符合醫療實際環境的產品，亦有助於醫療體系從業人員了解如何善用AI醫療影像辨識做為最佳助手。課程提供實體及遠端線上同步直播課程，方便學員隨時隨地學習，相關報名資訊請洽https://lihi1.com/AZRdg。

以MRI影像圖示為例，AI醫療影像處理技術使用「影像分割」將左方得到的原始圖，透過將影像細分為多個子區域的過程，讓影像可更容易理解和分析。圖／工研院提供
以MRI影像圖示為例，AI醫療影像處理技術使用「影像分割」將左方得到的原始圖，透過將影像細分為多個子區域的過程，讓影像可更容易理解和分析。圖／工研院提供

工研院 腫瘤 人工智慧

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