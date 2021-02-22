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若電動車是未來20年趨勢 謝金河:台灣要站在什麼位置？

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導

財信傳媒董事長謝金河今(22)日以「造車已成未來產業顯學」為題發文，他認為，電動車產業將牽動未來產業發展，在燃油車被宣布「死限」下，包括美國的蘋果、Amazon，Google、甚至中國都在積極發展電動車，「如果這是未來10年、20年的產業發展新趨勢，台灣在未來電動汽車產業要站在什麼位置？值得好好思考」。

謝金河今日在臉書發文表示，上周五香港股市收盤前傳出小米將投入電動車產業消息，股價瞬間暴漲12%，小米也立刻發表重訊指出，有在研究，但尚未立項。

謝金河說，一項電動車題材，就可在資本市場捲起千堆雪，可想見電動汽車産業將牽動未來產業發展的新格局；他指出，百年以來，從來沒有一個產業會被宣布「死限」，只有燃油車，挪威政府宣布燃油車到2025年以後不得開上路，歐洲最晚是2035年，預料各國會陸續跟進。

謝金河強調，鴻海（2317）如果一直只在手機代工，可以想像的發展空間不大，市場給予的本益比一定低，現在提出MIH平台，充滿想像空間，但必須創造可實現的價值。

他舉例指出，美國的汽車業在全球競爭中，早被德國、日本超越，現在靠Tesla殺出重圍，為美國在汽車產業未來革命找到新定位；Apple Car是全球目光焦點，也是美國是否再偉大的試金石，另外，美國大企業包括Amazon、Google也一定會在電動汽車市場尋找新版圖。

謝金河表示，中國的新能源車百家齊放，從蔚來、小鵬、理想、再阿里、百度、華為等；阿里註冊智己汽車科技合資公司，研發IM智己；百度與吉利合作造車；華為成立華為電動技術公司，將發展電動汽車領域；小米一定不會閒著，其實小米是小鵬的合資股東。

謝金河強調，「如果這是未來10年、20年的產業發展新趨勢，台灣在未來電動汽車產業，要站在什麼位置？值得好好思考！」。

謝金河 電動汽車

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