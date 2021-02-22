聽新聞
test
0:00 / 0:00

雙虎大爆單 季季賺百億

經濟日報 / 記者康陳剛李珣瑛／台北、新竹報導
圖／報系資料照
圖／報系資料照

南韓、大陸電視品牌在中國農曆年後啟動面板強勁補貨潮，不僅本季採購量持續攀高，第2季追單幅度更較本季倍數增加，部分電視品牌下季採購計畫季增逾二成。

面板市場上半年價量俱揚，群創、友達訂單滿手，本季與第2季獲利都可逾百億元，群創更將繳出連三季賺百億元佳績。

供應鏈透露，農曆年過後，隨著宅經濟持續發威，三星、LG、海信、TCL等南韓、大陸一線電視品牌廠看好市場需求，大舉對面板廠追單，供不應求盛況延燒，報價持續看漲。面板雙虎出貨「價量齊揚」，在去年第4季的高獲利基礎下，今年第1季與第2季獲利將持續墊高。

以此推算，群創從去年第4季至今年第2季，都將繳出單季獲利逾百億元、每股純益超過1元的佳績，寫下連三季賺百億元佳績。友達上半年也可望連兩季獲利超過百億元。

雙虎都對上半年營運樂觀。群創指出，面板報價將因上游材料緊缺，及各類型產品產能相互排擠影響，可望延續漲勢。友達認為，疫情未歇導致宅生活型態持續，看好電視需求在上半年仍保持強勁。

品牌業者表示，美、歐市場電視需求比預期強，不但購買力道不消退，部分通路還告知庫存水位已「非常低」，甚至有些通路庫存已經見底。因此，電視品牌不但對面板廠提早下單，還持續追單，成為面板報價持續上漲的根本原因之一。

面板研究機構Omdia調查，本季南韓電視品牌面板採購量將季增5%，年增16%，陸系電視品牌採購量則季增6%，年增13%。進入第2季，一線品牌廠面板採購量預計比本季增14%，並較去年同期大增34%，部分廠商甚至設定季增20%至25%的採購計畫。

面板 電視 群創

延伸閱讀

本益比、股價淨值比低 群創、頎邦補漲潛力大

面板需求強勁 群創元月營收創近43個月新高

友達、群創 認購搶鏡

群創、友達 四檔活跳跳

相關新聞

台積電布局歐盟 專家：可能設車用半導體研發中心

台積電決定赴日本設立材料研發中心，未來是否前進歐盟投資，成為市場關注的新焦點。台經院研究員劉佩真認為，台積電赴歐盟設立車...

雙虎大爆單 季季賺百億

南韓、大陸電視品牌在中國農曆年後啟動面板強勁補貨潮，不僅本季採購量持續攀高，第2季追單幅度更較本季倍數增加，部分電視品牌...

產官研議籌組半導體學院 業界出資百億無共識

行政院副院長沈榮津昨（18）日邀集國內多家半導體指標廠高層討論籌組半導體學院事宜，與會業者透露，昨天會中主要向官方提出目...

經部邀大咖開會 研議籌組「半導體學院」

經濟部昨（18）日召開會議，邀請多位國內半導體大咖與會，經長王美花會後表示，這場會議主要是依據教育部的《國家重點領域產學...

日強震效應 半導體材料代理商崇越喊漲價一成

日本東北213強震導致光阻液供應告急，業界傳出，台灣主要代理日商信越化學光阻液產品的半導體通路暨材料商崇越考量配合運輸與...

半導體缺料 又見新危機

日本東北213強震導致日商主導約八成市場的半導體關鍵耗材光阻液供應告急，包括信越等主要供應商生產與海外供貨受阻，信越更宣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。