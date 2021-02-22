雙虎大爆單 季季賺百億

南韓、大陸電視品牌在中國農曆年後啟動面板強勁補貨潮，不僅本季採購量持續攀高，第2季追單幅度更較本季倍數增加，部分電視品牌下季採購計畫季增逾二成。

面板市場上半年價量俱揚，群創、友達訂單滿手，本季與第2季獲利都可逾百億元，群創更將繳出連三季賺百億元佳績。

供應鏈透露，農曆年過後，隨著宅經濟持續發威，三星、LG、海信、TCL等南韓、大陸一線電視品牌廠看好市場需求，大舉對面板廠追單，供不應求盛況延燒，報價持續看漲。面板雙虎出貨「價量齊揚」，在去年第4季的高獲利基礎下，今年第1季與第2季獲利將持續墊高。

以此推算，群創從去年第4季至今年第2季，都將繳出單季獲利逾百億元、每股純益超過1元的佳績，寫下連三季賺百億元佳績。友達上半年也可望連兩季獲利超過百億元。

雙虎都對上半年營運樂觀。群創指出，面板報價將因上游材料緊缺，及各類型產品產能相互排擠影響，可望延續漲勢。友達認為，疫情未歇導致宅生活型態持續，看好電視需求在上半年仍保持強勁。

品牌業者表示，美、歐市場電視需求比預期強，不但購買力道不消退，部分通路還告知庫存水位已「非常低」，甚至有些通路庫存已經見底。因此，電視品牌不但對面板廠提早下單，還持續追單，成為面板報價持續上漲的根本原因之一。

面板研究機構Omdia調查，本季南韓電視品牌面板採購量將季增5%，年增16%，陸系電視品牌採購量則季增6%，年增13%。進入第2季，一線品牌廠面板採購量預計比本季增14%，並較去年同期大增34%，部分廠商甚至設定季增20%至25%的採購計畫。