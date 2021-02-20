不只台積電！這檔台股ETF「女股神」成分股全買了

「女股神」方舟投資創辦人凱薩琳伍德（Cathie Wood）操盤功夫了得，旗下主動式管理的ETF成分股動向，頻頻受到關注。其中，與台股相關的股票中，除了權王台積電（2330）獲得女股神的四檔ETF青睞，也有一檔台股掛牌的ETF成分股，全數獲得女股神投資，那就是統一投信發行的「統一FANG+」（00757）。

根據法人統計，到18日為止，女股神管理的四檔科技股ETF，分別根據不同的投資主題，買進了統一FANG+的十檔成分股，也就是蘋果、亞馬遜、阿里巴巴、百度、臉書、Google母公司字母、Netflix、輝達、特斯拉、及推特。推測原因是統一FANG+挑選的成分股，都是全球知名大型科技公司，掌握新應用發展，與女股神積極參與科技脈動的選股策略相仿。

上述以代號ARKW的ETF，買入統一FANG+的八檔成分股最多，包括ARKW的第一大成分股特斯拉，女股神對這家電動車大廠的熱愛人盡皆知，其次第十大成分股的Netflix、第12大的推特、第17的輝達、第18的臉書、第20的百度，還有20名之後的阿里巴巴及蘋果，也和FANG+指數成分出現重疊。

另一檔ARKQ，有六檔成分股是FANG+指數成分股，包括特斯拉、百度、輝達、亞馬遜、阿里巴巴、蘋果及字母。ARKF也有五檔，分別是阿里巴巴、亞馬遜、蘋果、臉書和輝達。最少的ARKK，則有兩檔重複，有特斯拉和百度。

個股來看，除了女股神熱愛特斯拉，前述三檔ETF都有買，輝達、蘋果、阿里巴巴也分別獲得三檔不同的ETF持有。

這代表投資人想跟隨女股神腳步，在台股中不是只能買台積電，統一FANG+也值得參考，特別是女股神積極布局特斯拉、蘋果等，統一FANG+持股僅十檔，每檔都有近一成或更多的權重，算是在台灣核備的基金中，投資相關個股前茅。如該檔ETF先前持有特斯拉一成多，是境內基金買最多的一檔。