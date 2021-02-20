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台積電高薪但升不上去 該跳槽還是繼續抱這金飯碗？

聯合新聞網 / 綜合報導
台積電正夯，許多優秀人才都爭相搶進。法新社
台積電正夯，許多優秀人才都爭相搶進。法新社

現在台積電正夯，許多優秀人才都爭相搶進，不過如果抱著金飯碗卻有志難伸難免讓人焦慮，是否跳槽才會有更好的機會？

有網友在PTT發文請益，台積電一堆碩博士，優秀人才很多競爭自然激烈，想當然就會比較難升遷，「有不少人是萬年32、萬年33（年薪180-200萬），選擇在台積繼續當螺絲釘打拼」他好奇，人生中如果跳槽去外面，是否能獲得更高的職位與頭銜，更大的機會？只不過有一好沒兩好，薪水方面相對會少很多，該如何選擇實在兩難「在台積電升不上去，只能當小螺絲釘，是否需要該擔心與可惜？」

貼文一出，許多網友都紛紛回應，只有領到的錢才是真的，職位再高都是浮雲，「講直接點，不是選擇留台積，是沒得選，出來會找不到工作」、「那薪水比外面有些經理高...」、「升不上去還是屌打外面一堆經理處長」、「頭銜什麼能吃嗎？薪水多少才是真的，出去能找到薪水不差太多的就要偷笑了」。

不過也有網友認為，台積電高薪也高壓，真的升上去壓力就跟著來了，其實人各有志，只要夠強還怕沒有機會嗎？

台積電

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