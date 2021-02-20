郭台銘：理想與現實間要找平衡難 但我永遠選擇理想！

臺大癌醫中心醫院於今（20）日舉行輻射科學暨質子治療中心ProBeam®質子治療系統吊裝典禮。鴻海（2317）創辦人郭台銘表示，經歷十年，癌醫終於落成，擺盪在理想與現實之間要找到平衡很難，但我永遠選擇理想！

「我們每隔四年完成一項新的任務，一次也比一次挑戰更大。」郭台銘表示，永齡基金會和台大的合作成果，從2014年第一棟大樓「永齡生醫工程館」落成、2018 年「台大癌醫中心醫院」開幕、到今日「質子治療中心」設備吊裝後，預計2022 年「輻質大樓」將可以正式對外營運。

「經歷十年，癌醫終於落成，但朋友都問我，為什麼輻質大樓早就規劃好，但又需要比「癌醫中心醫院」再晚四年。」郭台銘說，在延宕的時間中，團隊日日都在解決困難，包括土地的變更、經歷環評和一連串的審查，去年受到疫情的影響，又拖延了進度。團隊經歷許多，終於走到今天，能將質子治療設備的加速器吊掛下來，這就像是輻質大樓的「心臟」，也象徵幅質大樓建設要進入最後的階段。

永齡近年也成立台大永齡健康研究院、推動「永齡華人抗癌聯合行動」捐助病患免費做基因測序與癌症基因臨床研究、建置「乳癌個人化諮詢服務平台」、「醫療影像疾病偵測 輔助系統」，都是想要幫助癌症患者得到更適切的治療。

郭台銘表示，如果台灣希望有護國群山， 生技產業絕對是政府要支持發展的重點，台灣市場太小， 必須走向世界的市場，因此要有世界級的競爭力，台灣最值得驕傲的就是在一 個很小的面積裡，擁有質好、量多的優秀生醫人才，以及 優良的臨床試驗經驗，現在欠缺的就是政府的政策引導與法令的鬆綁，讓台灣真正 成為一個生技產業的創新之島，科技整合的產業基地，為全人類的健康醫療福祉做出貢獻。