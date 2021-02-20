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影／台大癌醫中心裝心臟 郭台銘呼籲鬆綁法規

攝影中心 / 記者潘俊宏／台北即時報導
台大癌醫質子治療中心主要零件迴旋加速器今天舉行吊裝典禮，為台大癌醫治療裝上心臟。鴻海創辦人郭台銘（後排右四）與台大校長管中閔（後排左四）等人一起到工地上香祈福。記者潘俊宏／攝影
台大癌醫質子治療中心主要零件迴旋加速器今天舉行吊裝典禮，為台大癌醫治療裝上心臟。鴻海創辦人郭台銘（後排右四）與台大校長管中閔（後排左四）等人一起到工地上香祈福。記者潘俊宏／攝影

台大癌醫中心今天舉行質子治療中心，主要零件「迴旋加速器」的吊裝典禮，鴻海創辦人郭台銘與台大校長管中閔等人一起在吉時焚香祈福。郭台銘表示，今天有如為台大癌醫裝上心臟，期許台大癌醫中心的腫瘤放射治療更加多元精準，造福更多需要的病人，也讓旗下的永齡基金會對生技醫療產業更邁向前一步。

這套治療設備配備三間治療室，工程相當浩大，預定於今年底完竣，將成為全球第一家可同時擁有360度旋轉質子放療、光子治療以及全球首創具有自屏蔽功能的ZAP等三種放射治療設備，讓腫瘤放射治療邁向多元精準。

郭台銘表示，台灣有許多護國神山產業，生技產業是不能缺席的，也期望政府能引導產業發展與鬆綁法規，讓台灣擁有真正的護國群山。

台大癌醫質子治療中心主要零件迴旋加速器今天舉行吊裝典禮，為台大癌醫治療裝上心臟。記者潘俊宏／攝影
台大癌醫質子治療中心主要零件迴旋加速器今天舉行吊裝典禮，為台大癌醫治療裝上心臟。記者潘俊宏／攝影
台大癌醫質子治療中心主要零件迴旋加速器今天舉行吊裝典禮，為台大癌醫治療裝上心臟。鴻海創辦人郭台銘（後排右三）與台大校長管中閔（後排左三）等人一起合影。記者潘俊宏／攝影
台大癌醫質子治療中心主要零件迴旋加速器今天舉行吊裝典禮，為台大癌醫治療裝上心臟。鴻海創辦人郭台銘（後排右三）與台大校長管中閔（後排左三）等人一起合影。記者潘俊宏／攝影
台大癌醫質子治療中心主要零件迴旋加速器今天舉行吊裝典禮，為台大癌醫治療裝上心臟。鴻海創辦人郭台銘（右一）與台大校長管中閔（左一）等人一起出席。記者潘俊宏／攝影
台大癌醫質子治療中心主要零件迴旋加速器今天舉行吊裝典禮，為台大癌醫治療裝上心臟。鴻海創辦人郭台銘（右一）與台大校長管中閔（左一）等人一起出席。記者潘俊宏／攝影

台大 生技產業

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