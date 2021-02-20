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影／台大癌醫中心裝心臟 郭台銘呼籲鬆綁法規
台大癌醫中心今天舉行質子治療中心，主要零件「迴旋加速器」的吊裝典禮，鴻海創辦人郭台銘與台大校長管中閔等人一起在吉時焚香祈福。郭台銘表示，今天有如為台大癌醫裝上心臟，期許台大癌醫中心的腫瘤放射治療更加多元精準，造福更多需要的病人，也讓旗下的永齡基金會對生技醫療產業更邁向前一步。
這套治療設備配備三間治療室，工程相當浩大，預定於今年底完竣，將成為全球第一家可同時擁有360度旋轉質子放療、光子治療以及全球首創具有自屏蔽功能的ZAP等三種放射治療設備，讓腫瘤放射治療邁向多元精準。
郭台銘表示，台灣有許多護國神山產業，生技產業是不能缺席的，也期望政府能引導產業發展與鬆綁法規，讓台灣擁有真正的護國群山。
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