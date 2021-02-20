影／台大癌醫中心裝心臟 郭台銘呼籲鬆綁法規

台大癌醫中心今天舉行質子治療中心，主要零件「迴旋加速器」的吊裝典禮，鴻海創辦人郭台銘與台大校長管中閔等人一起在吉時焚香祈福。郭台銘表示，今天有如為台大癌醫裝上心臟，期許台大癌醫中心的腫瘤放射治療更加多元精準，造福更多需要的病人，也讓旗下的永齡基金會對生技醫療產業更邁向前一步。

這套治療設備配備三間治療室，工程相當浩大，預定於今年底完竣，將成為全球第一家可同時擁有360度旋轉質子放療、光子治療以及全球首創具有自屏蔽功能的ZAP等三種放射治療設備，讓腫瘤放射治療邁向多元精準。