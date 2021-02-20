郭台銘：生技若要成為護國群山 需政府引導與法令鬆綁

鴻海（2317）創辦人郭台銘今（20）日表示，如果台灣希望有護國群山， 生技產業絕對是政府要支持發展的重點，台灣市場太小， 必須走向世界的市場，因此 要有世界級的競爭力。

郭台銘強調，台灣最值得驕傲的就是在一 個很小的面積裡，擁有質好、量多的優秀生醫人才，以及優良的臨床試驗經驗，現在欠缺的就是政府的政策引導與法令的鬆綁，讓台灣真正成為一個生技產業的創新之島，科技整合的產業基地， 為全人類的健康醫療福祉做出貢獻。

臺大癌醫 「輻質科學暨質子治療中心」 今天舉行主要設備吊裝典禮。郭台銘指出， 永齡和台大的合作成果，從 2014 年第一棟大樓「永齡生醫工程館」落成、2018 年「台大癌醫中心醫院」開幕、到今天「質子治療中心」設備 吊裝後，預計 2022 年，也就是明年，「輻質大樓」將可以正式對外營運。我們每隔四年完成一項新的任務，一次 也比一次挑戰更大。

他說， 這十多年來，經歷四任校長， 從與李嗣涔校長簽約，接下來的楊校長、郭代校長，到今天的管校長。過程非常的辛苦，在此我向所有支持這 項計劃及參與的朋友們表達 我最深的感謝，因為若沒有 校長及各位先進的大力支持， 就算我個人再努力想幫助台 灣的醫療，也不可能走到這 一天。

他指出，去年受到疫情的影響，又拖延了進度。團隊經歷了每個階段、與不同科別和單位的 專家，一次次的修改設計和規劃，終於走到今天，能將質子治療設備的加速器吊掛下來，這就像是「輻質大樓」的「心臟」，也象徵輻質大樓建設要進入最後的階段。

他說，這些年來，我致力於推動 「永齡百年醫療工程」，除了「台大癌醫中心醫院」已啟用，捐贈已超過十年的 「台成細胞治療中心」，已經救了超過八百位血癌病人，很高興現在癌症醫院中心業務蒸蒸日上，給更多癌症病 人提供最好的治療環境與治療機會。

他指出，現在輻質中心即將落成完工，我希望未來的癌醫、台成、輻質能夠秉持開放的態度，積極致力於研發，並且能夠導入最新的癌症醫療技術，成為台灣甚至於是全世界華人治療的首選。