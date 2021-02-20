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鴻海開工／劉揚偉：收購大馬8吋晶圓廠 是集團努力的方向

經濟日報 / 記者蕭君暉/台北即時報導
鴻海上午舉行新春團拜開工典禮，董事長劉揚偉表示對今年展望有信心。記者葉信菉／攝影 葉信菉
鴻海上午舉行新春團拜開工典禮，董事長劉揚偉表示對今年展望有信心。記者葉信菉／攝影 葉信菉

針對競標馬來西亞8吋晶圓廠的進度？鴻海（2317）董事長劉揚偉今天表示，這與當地政府決定有關係，我們持續努力中，洽談中。

至於是否考慮其他亞太區的8吋廠？他說，會，我們都在看，以收購8吋廠為目標？他說，大的方向是這樣，在鴻海3+3領域，如何利用半導體技術，讓三大未來產業發展更好，更有競爭力，大概的思維是這樣。

鴻海今天舉行集團開工儀式，劉揚偉在儀式之後跟外界拜晚年，並祝大家牛年新氣象、牛年行大運之後，接受媒體訪問時，作出以上表示。

至於美國威州廠投資進度？劉揚偉說，我們一直與WEDC在溝通，目前溝通順利，持續朝著當初發展方向來做，發展方向要找出合適於當地市場的產品，大概已經有初步規劃，這些規劃要與WEDC確認之後，才能對外公布，目前在最後確認過程中。

媒體持續詢問威州廠新進展？劉揚偉說，這在6月之前就會有結果。

劉揚偉 鴻海 威州

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