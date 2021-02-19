疫情帶動遠距應用 記憶體進入新一輪向上推升正循環

記憶體製造廠華邦電總經理陳沛銘今天主持線上法說會，釋出因新冠肺炎疫情持續推升遠距應用，加上5G加速布建，已帶動記憶體產業進入新一波景氣向上正循環。

這也是繼美光、SK海力士及南亞科等國內外DRAM大廠看好今年整體記憶體產業景氣後，又一家國內記憶體大廠對今年景氣釋出正面訊息。

為此華邦電決定今年增加資本支出至127億元，比去年大增逾六成；稍早另一DRAM大廠南亞科也通過今年資本支出由去年的85億元增至150億元，增幅更高達77%，反應主要記憶體廠已為來訂單需求，進行製程升級及去瓶頸行動。

不過，華邦電公布去年第4季稅後純益3.5億元、每股純益0.09元，季增5.7%，全年稅後純益13.04億元，每股純益0.33元，年增3.8%，獲利未明顯提升，加上日前外資報告評析英飛凌德州廠遭暴風雪侵襲關閉，因主要生產車用編碼型快閃記憶體（NOR Flash），與華邦電關聯度不大，華邦電今天股價拉回、以3045元跌幅逾3.3%作收。

陳沛銘對今年記憶體產業景氣抱持樂觀，他說，目前華邦電產能爆滿，去瓶頸空間有限，應只能在台中廠再擠出1~2%產能；至於高雄廠，因建造完成後還需要驗收、測試等，照表定明年裝機試產，明年第4季有機會有小量出貨。

至於法人關切的價格動向，陳沛銘表示，華邦電確實在今年元月反映成本上揚及產能供不應求而調漲售價，估計整體漲價效益會在3、4月反應，營收會有較明顯增幅，不過他強調大部分客戶都是長期合作，若客戶不願接受漲價，只能要求對方少買或轉向其他廠商採購，也意謂後續漲價還會持續至第2季。