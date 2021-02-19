線上就業博覽會下周登場 台積、聯電急徵130位工程師

年後轉職潮來了。勞動部將自下周四（25日）起將陸續在「台灣就業通」網站專區舉辦線上就業博覽會，首場將以桃竹苗為主，目前已有超過80家廠商釋出3400個工作機會，半導體相關人力需求高，包括台積電、全智科技、矽格、聯電、昇陽國際急徵工程師。

勞動部勞動力發展署就業服務組長陳世昌指出，隨著我國半導體產業製程發展，衍生相關人力需求龐大，台積電在桃竹苗地區急徵88名設備、製程工程師，全智科技則開出181個職缺、矽格160個職缺、昇陽國際半導體、聯電也各釋出約50個名額，都是徵工程師及技術員。

台豐印刷電路板則釋出140個職缺，超豐電子則有103個職缺、啟碁科技則有100個職缺，此外，璟德電子、鼎元光電、索爾斯光電、元晶、力晶積成、力成科技等亦參與線上博覽會徵才。

他指出，科技業釋出職缺，主要為工程師及技術員。目前規定月薪低於4萬元，須揭露薪資，超過4萬元以上則可面議。從科技廠商揭露薪資來看，工程師及業務經理薪資上看70K。

陳世昌進一步指出，國際物流需求旺盛，桃竹苗線上徵才，物流產業也是一大特色，包括新竹物流、台灣宅配通、科學城物流也有較多人力需求，從司機到倉管都有，薪資約落在4萬元以下。

此外，零售業也有徵才。全家便利超商釋出60個職缺，美廉社則有50個職缺，富邦MOMO則開出45個職缺，大潤發、遠百則各約釋出40個職缺，寶雅則有35個職缺。

勞動部勞動力發展署表示，原本今年農曆年後規畫5場大型實體就業博覽會，受到年前國內爆發醫院群聚感染影響而延後，將先於2月25日至3月31日舉辦線上就業博覽會，首場為桃竹苗，該地區工業興盛，人力需求最高，目前已有80家廠商參與，提供3400個工作機會，職缺數還在持續增加中。