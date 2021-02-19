群創注資寧波群豐駿12億元 強攻車用市場

面板大廠群創（3481）今（19）日公告，旗下全資子公司寧波群志光電將注資人民幣2.8億元（約新台幣12.1億元）給生產車用顯示器的中國子公司寧波群豐駿，將用於生產設備投資用途。

群創近年陸續打進保時捷、福特及特斯拉等大型車廠，去年更將車用顯示器事業轉移至台灣群豐駿科技，專注發展車用面板。法人表示，群創本次加碼注資寧波群豐駿，應是看好與鴻海MIH平台合作，以及未來電動車商機，要更積極搶攻車用市場。

群創自去年第3季開始轉盈，去年第4季更大賺百億元，一舉讓全年獲利，每股純益0.17元。到了今年1月，群創業績仍持續成長，單月合併營收來到275億元，較上月增加1.9%，較去年同期增加65.9%，創下近43個月新高。

群創業績轉好之際，也陸續加碼員工薪資及福利。除了將往年8月的調薪作業提前在1月執行，春節前還加碼發給員工0.5至1個月激勵獎金，並實施優於勞基法的孝親假、陪產檢假、陪讀假，及旅遊或學習補助每人每年3,000元。

展望後市，群創表示，近期面板上游供應鏈材料緊缺，加上各類型產品產能排擠效應，讓面板報價維持上漲，本季整體面板價格漲勢可望延續，估大尺寸面板出貨量將持平上季，平均價格可望季增6%至9%，中小尺寸面板出貨量則季減2%至4%，將使本季呈現淡季不淡。