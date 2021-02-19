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德州三星Line S2廠區斷電停工 影響全球12吋總產能1~2%

經濟日報 / 記者劉芳妙／即時報導
由於德州發生大停電，三星電子宣布在地半導體廠房停工。 美聯社
由於德州發生大停電，三星電子宣布在地半導體廠房停工。 美聯社

為配合德州政府因應近日暴風雪的配電措施，三星Samsung）位於德州奧斯汀的晶圓廠Line S2於當地時間2月16日開始進行部分斷電停工，由於當地公用事業奧斯汀能源提早進行斷電通知，因此該工廠斷電事件並非突發意外。

根據TrendForce旗下半導體研究處調查，Samsung Line S2月產能占全球12吋總產能約5%；本次受影響產能將占全球12吋總產能約1~2%，然實際受影響的時間仍須持續觀察氣溫回升的情況，在預估氣溫將於2月19日逐步回暖並階段性恢復供電的前提下，初步判斷完全復工約需至少一周。

TrendForce表示，該廠主要14/11nm產能以生產Qualcomm 5G RFIC為主，其餘65~28nm產能則分配給自家System LSI產品；此外，Tesla及Renesas等車用半導體亦有在此廠生產。

儘管Samsung已有針對停電提前進行因應措施，目前觀察並無晶圓損壞報廢，僅部分產品需面臨交期延長的情況，但在各項半導體終端需求仍然強勁，加上車用半導體需求吃緊，導致晶圓代工各製程產能多半一片難求的市況下，交期延長更為市場增添緊張氛圍。

值得一提的是，該廠雖已停止製造NAND Flash，但仍為Samsung LSI投產14~40nm NAND Flash/SSD controller的廠房之一，由於投片量不高，加上已提前做好準備，因此僅會導致交期小幅延長，對於整體的產出不會有顯著影響。

然而，目前PC OEM及data center客戶已陸續準備議價，其他主要供應廠已有反應controller IC供給受限的狀況，儘管本次事件對其NAND Flash/SSD controller生產衝擊不大，仍可能有在議價時因急於追料而接受漲價的情況。TrendForce雖維持第2季client SSD大致持平、enterprise SSD小跌的預期，但不排除在部分客戶接受漲價後，促使價格走勢更趨正面的可能。

半導體 晶圓廠 Samsung 三星

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