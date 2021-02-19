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系微韌體搭荷商主機板產品 量產出貨

經濟日報 / 記者康陳剛／即時報導

BIOS大廠系微（6231）宣布旗下旗艦UEFI韌體產品InsydeH2O，已搭載在荷蘭網路設備商Deciso最新發表、採用AMD EYPC Zen架構的Netboard A20嵌入式主機板產品量產出貨，進一步打入網路設備市場。

系微日前公布元月合併營收9,359萬元，年增0.14%、月增1.28%，為歷史同期次高。系微也同步公告去年第4季自結損益，單季營業利益3,520萬元，季減49.4%、年增3.6%；稅前利益2,972萬元，季減56.5%、年減9.5%。

系微去年受惠於宅經濟、遠距上班及教學風行，個人電腦出貨量大增，全年累計合併營收達11.3億元，年增17.8%，全年每股純益上看4元，將是近九年來新高。

針對本次與Deciso合作，系微指出，Netboard A20主機板是專為網路和伺服器應用設計，搭載AMD EYPC Zen架構，擁有最新的I/O整合技術、高靈活及安全性功能，支援64GB DDR4以及配備高性能的4核心與8核心處理器，可藉由系微的InsydeH2O提供完善技術支援，以及關鍵的防火牆與網路應用解決方案。

系微資深業務部處長Edwin Brohm表示，本次除了攜手Deciso公司將產品推向市場，也透過該專案與歐洲業務合作夥伴Logic Technology共同合作，幫助將其產品與服務成功推廣到主要市場，加深雙方合作關係。

系微的旗艦UEFI韌體產品InsydeH2O先前已通過多家大廠驗證，搭載在5G基地台、超級電腦、新型處理器等產品上，包括支援Ericsson新一代LTE與5G新無線電基地台產品「Baseband 6648」，以及英特爾最新一代Pentium、Celeron及Atom等「Elkhart Lake」超低功耗處理器，與第11代Intel Core處理器「Tiger Lake」。

系微 處理器

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