冰風暴影響 法人：恐使半導體與車用電子缺口雪上加霜

美國德州大雪影響，車用晶片大廠NXP、Infineon以及三星皆停電無法生產；法人機構分析，斷電停產加劇，對半導體與車用電子缺口將是雪上加霜，其中以邏輯製程晶圓受創較大，記憶體則影響有限，但相關衝擊僅應短期的影響，加上沒有廠房設備大幅受損，待氣溫回升，各廠商應可以很快恢復運作。

傳出德州停電將對NAND Flash供給產生影響，不過，法人機構表示，事實上記憶體為戰略投資產品，三星在海外投資很謹慎，據三星生產基地分布來看，Samsung DRAM全部在韓國本土生產，NAND Flash則有70%在韓國生產，25%以上在中國生產，其中華城Fab13、Fab15為DRAM生產工廠，華城Fab 12和中國西安一期生產NAND Flash，華城Fab 16、Fab17、平澤P1以及正在新建的P2為NAND Flash和DRAM混合工廠，因此德州奧斯汀停電對三星記憶體供給的影響是有限。

此外，報載英飛凌Infineon2019年收購賽普拉斯，位於奧斯汀的8吋晶圓廠，估計每月30K片產能，其中，約10K片生產NOR Flash，約鄧全球NOR Flash供應量5%，主要生產車用、工業MCU與NOR Flash，也是全球車用市場及高容量NOR Flash的主要供應商，但目前NOR Flash主流為12吋生產，8吋較無生產效益，該廠停工對整體NOR Flash影響有限。

法人機構指出，目前德州奧斯汀處停電狀態，臨近大城如休士頓Houston及達拉斯也處於輪流停電情況。由於天氣嚴寒讓取暖用電激增，恐怕未來幾天都將處於限電狀態。若德州停電問題擴大，有可能會造成TI供貨出現問題，TI主要晶圓廠集中在達拉斯，此次德州大雪造成當地停電，達拉斯當地已經進入輪流停電狀態，若天氣持續惡化，電力供應無法補上，當地政府將會要求電力供應以民生優先，企業用電勢必受到影響。

TI為全球最大的類比IC供應商，也是車用晶片主要供應商，TI晶圓廠受到影響，恐將造成全球功率元件、車用晶片、微控制器（MCU）缺貨情況更為嚴重，對已嚴重缺貨的車用晶片市場將是另一重大打擊，MCU及功率元件交期將一再拉長，晶片短缺恐將遍及各行各業。

另外，三星在奧斯汀的晶圓代工廠停工將帶動半導體供應鏈的缺貨風潮加劇，其並未在奧斯汀廠生產DRAM、NAND記憶體晶圓，產線以邏輯製程晶圓受創較大，現在全球晶圓代工廠已呈現滿載，新產能擴建有限，斷電停產加劇半導體與車用電子缺口雪上加霜。

不過，大風雪造成停電，對半導體供應鏈而言是短期的影響，並非無預警停電，也沒有廠房設備大幅受損的現象，大部份公司都有配套措施，待氣溫回升，各廠商可以很快恢復運作，影響的範圍應比市場預期低。