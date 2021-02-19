法人：安普新後市營收可望逐漸加溫

電聲元件廠安普新（6743）今年營運展望正向，不過，今年1月營收卻呈現較上月下滑逾3成情況，主要由於受到IC缺料及貨櫃航運吃緊的影響，公司在接單上仍維持先前預期，市場預料此二項因素紓解之後，後市營收可望逐漸加溫。

電聲元件廠安普新今年1月營收為2.41億元，較上月減少31.69%，但仍較去年同期大幅成長110.91%，該公司對今年全年營運展望相當樂觀，但1月營收未能持續向上攀升，反而出現月減，主要由於受到IC缺料及貨櫃航運吃緊的影響，但就全年營運來看，公司對後市看法仍維持先前正向。

去年全球TWS因疫情影響終端消費需求，今年疫情趨緩後，出貨量年增率有望重回86.7%，約等於4.2億副，滲透率將可達40.4%，顯示TWS成長力道相對強勁。

市場法人預期安普新今年TWS產品比重由去年的10%以下，大幅提升至30%至40%，主要因公司獲得音樂及電競品牌客戶TWS新訂單。

安普新越南廠已於去年3月已開始量產出貨，廠內設備注塑成型機120台、SMT產線4 條、精益生產線32條，目前為全球最大生產中心並持續依客戶需求擴充產能，產能開出及利用率提升也是今年公司業績成長動能。