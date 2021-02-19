5G科技賽台灣如何勝出？智慧局：台廠宜布局小型基地台

隨著中華電信（2412）、台灣大哥大（3045）2020年中相繼宣布5G開台，讓台灣終於正式迎來5G元年，全球企業界的5G專利布局大戰也正如火如荼開打。對此，經濟部智慧財產局特別進行產業專利分析，並於近日發布的「5G小型基地台之專利佈局分析」專題研究報告中直接點出「5G小型基地台」為國內企業有利基、有潛力且值得投入5G專利布局的藍海市場，亦可藉此壯大、厚植台灣產業在這場全球5G科技賽中的戰力。

該份專題研究報告指出，「5G小型基地台」屬於5G供應鏈的中游產業，5G小型基地台設備主要具有改善大型基地台覆蓋不足的訊號品質、提升訊號品質及系統容量，以及節能降低功耗、建置成本較低等優點。

智慧局副局長廖承威指出，台灣雖為全球5G小型基地台專利重點佈局的區域之一（申請區域案數量），申請熱區排名前三名為美國、中國、日本，韓國及台灣則依序排名為第四和第五名。但，值得注意的是，台灣企業對於5G小型基地台專利佈局數量不多，低於10件，占比僅約6%，主要仍以給付授權金，ODM、OEM產品生產為主。

廖承威表示，依據5G小型基地台在台佈局的專利權人中約有九成為外國人，在在顯示台灣是全球通訊技術產業鏈發展重要區域，亦顯示台灣技術研發與生產能力能量充沛，使得國外廠商願意來台申請專利，插旗台灣市場取得專利佈局先機。但，可惜的是，台灣廠商雖擁有深厚的5G小型基地台的技術能力，但相關專利產出並不多。

廖承威進一步指出，如聯發科（2454）、HTC等專利權人佈局專利著重於終端設備，針對基地台著墨較少，建議可針對企業所生產產品與技術進行專利布局，除了保護自身權益，若遇訴訟時亦可增加談判籌碼。此外對於日後即將展開的6G技術，或可朝向小型基地台的晶片方向發展。

此外，「5G小型基地台之專利布局分析」專題研究報告還顯示，針對國內廠商在接取設備、小型基地台領域已有相當的研發生產基礎，但尚未有明顯專利佈局成果的情形，智慧局則建議國內廠商除可延續既有能量朝向5G技術領域發展，亦可積極進行相關技術的專利布局，搭配台灣已有完整的網通產業鏈，不論在科技產品研發、生產與管理皆受國際市場肯定等優勢，國內廠商絕對有能力在全球5G基礎建設產業佔有一席之地。

廖承威強調，專利布局除了收取授權金還可提高訴訟能量，特別是掌握在資通訊產業中，被視為兵家必爭之地的「標準必要專利」，因此掌握「5G標準必要專利」自是各廠家競逐的焦點。