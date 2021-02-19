路透報導 美大咖籲拜登設晶片廠
路透報導，在新冠肺炎疫情凸顯晶片重要性之際，美國汽車、醫療器材、重工業等十多個產業的商業團體，18日致信美國總統拜登，呼籲拜登和國會合作，提供聯邦補助，在美國建新晶片廠，以增強競爭力，提高供應鏈的彈性。
信中呼籲拜登應和國會合作，將聯邦資金投入建設美國本地的新晶片廠，政府也應提供投資稅收抵免，以補貼半導體製造設備成本。
另一方面，彭博資訊取得的信函顯示，拜登的最高經濟顧問狄斯（Brian Deese）曾向台灣政府尋求幫助，希望解決導致美國車廠停工的全球半導體短缺問題。
狄斯在信中向台灣經濟部部長王美花致謝，感謝她親自過問晶片短缺事宜，並轉達了美國汽車製造商的憂慮。對此，王美花表示，自己也是18日才看到報導，她尚未收到這封信，也確認外館尚未收到信件。
車用晶片大缺貨，成為拜登政府一大挑戰。一位白宮發言人表示，美國國家經濟委員會主任狄斯和國家安全顧問蘇利文都親自參與，要解決車廠供應鏈遭遇的瓶頸。
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