受惠大陸去美化浪潮 世芯搶高速運算商機

特殊應用IC（ASIC）設計服務業者世芯-KY距離成為「千金股」近在咫尺，與另一股價已登3,000元之上的高價股矽力-KY，都是中國大陸「去美化」浪潮下的受惠廠商。世芯有能力承接先進製程產品案件開發，大啖高速運算（HPC）與AI商機，前景受期待。

目前HPC相關案件是世芯最主要的營收領域來源，在去美化氛圍中，該公司兩大客戶都是大陸CPU大廠，其中包括當地國產CPU大廠飛騰，占去年業績比重約近四成，兩家客戶占其業績比重約達五成。

現階段飛騰對於世芯的營收貢獻，主要來自採用16奈米製程的伺服器與PC處理器產品；7奈米製程的伺服器CPU，預計今年底前可進入量產階段。

世芯另一大大陸CPU客戶，供資料中心應用的7奈米製程CPU，對今年上半年業績預期將有卓著貢獻，雙方合作的另一7奈米製程CPU案件，估計於今年內也有機會設計定案。