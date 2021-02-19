聽新聞
test
0:00 / 0:00

受惠大陸去美化浪潮 世芯搶高速運算商機

經濟日報 / 記者鐘惠玲／台北報導

特殊應用IC（ASIC）設計服務業者世芯-KY距離成為「千金股」近在咫尺，與另一股價已登3,000元之上的高價股矽力-KY，都是中國大陸「去美化」浪潮下的受惠廠商。世芯有能力承接先進製程產品案件開發，大啖高速運算（HPC）與AI商機，前景受期待。

目前HPC相關案件是世芯最主要的營收領域來源，在去美化氛圍中，該公司兩大客戶都是大陸CPU大廠，其中包括當地國產CPU大廠飛騰，占去年業績比重約近四成，兩家客戶占其業績比重約達五成。

現階段飛騰對於世芯的營收貢獻，主要來自採用16奈米製程的伺服器與PC處理器產品；7奈米製程的伺服器CPU，預計今年底前可進入量產階段。

世芯另一大大陸CPU客戶，供資料中心應用的7奈米製程CPU，對今年上半年業績預期將有卓著貢獻，雙方合作的另一7奈米製程CPU案件，估計於今年內也有機會設計定案。

CPU 世芯 奈米

延伸閱讀

聯發科、世芯帶隊攻千金 台股500元以上高價股家數創高

聯發科第二 晶心科業績大爆發

英特爾擴大釋單台積 落空

世芯股價再創新高 盤中股價達900元以上

相關新聞

半導體缺料 又見新危機

日本東北213強震導致日商主導約八成市場的半導體關鍵耗材光阻液供應告急，包括信越等主要供應商生產與海外供貨受阻，信越更宣...

經部邀大咖開會 研議籌組「半導體學院 」

經濟部昨（18）日召開會議，邀請多位國內半導體大咖與會，經長王美花會後表示，這場會議主要是依據教育部的《國家重點領域產學...

受惠大陸去美化浪潮 世芯搶高速運算商機

特殊應用IC（ASIC）設計服務業者世芯-KY距離成為「千金股」近在咫尺，與另一股價已登3,000元之上的高價股矽力-K...

路透報導 美大咖籲拜登設晶片廠

路透報導，在新冠肺炎疫情凸顯晶片重要性之際，美國汽車、醫療器材、重工業等十多個產業的商業團體，18日致信美國總統拜登，呼...

高階iPhone熱銷 鴻海加班生產

iPhone 12 Pro Max成為美國最受歡迎5Ｇ手機，鴻海大陸鄭州廠區罕見在淡季加單、加人生產，鄭州廠區日前公告，...

產官研議籌組半導體學院 業界出資百億無共識

行政院副院長沈榮津昨（18）日邀集國內多家半導體指標廠高層討論籌組半導體學院事宜，與會業者透露，昨天會中主要向官方提出目...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。