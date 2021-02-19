聽新聞
test
0:00 / 0:00

高階iPhone熱銷 鴻海加班生產

經濟日報 / 記者蕭君暉／台北報導

iPhone 12 Pro Max成為美國最受歡迎5Ｇ手機，鴻海大陸鄭州廠區罕見在淡季加單、加人生產，鄭州廠區日前公告，希望派遣工留任至4月30日，以因應iPhone 12在第1季的爆單需求。

鴻海大陸廠區在春節期間不僅希望派遣工過年期間留守，也希望過完年後繼續留任，鄭州廠公告，若是留任到4月30日，將發給人民幣6,500元獎金，留任到3月10日，發給人民幣2,000元獎金。

鄭州廠指出，春節期間產能持續，為激勵派遣工留任，以及在春節前與春節後都能出勤，祭出獎金對派遣工進行留任。

根據統計，富士康鄭州廠區今年過年留守員工超過15萬人，占比超過七成，若能繼續留任至4月底，應可因應第1季5G版iPhone 12市場的強勁需求。

iPhone 12 Pro Max 派遣 春節

延伸閱讀

洗衣店玩混搭 張瑞夫iPhone拍出80歲時髦生活

今年新iPhone傳加入常時顯示螢幕 iPhone SE可能推出大尺寸款式

iPhone用了6代才知「時鐘小巧思」 引網友集體驚呼：搶票超好用

iPhone大陸銷售 大噴發

相關新聞

半導體缺料 又見新危機

日本東北213強震導致日商主導約八成市場的半導體關鍵耗材光阻液供應告急，包括信越等主要供應商生產與海外供貨受阻，信越更宣...

經部邀大咖開會 研議籌組「半導體學院 」

經濟部昨（18）日召開會議，邀請多位國內半導體大咖與會，經長王美花會後表示，這場會議主要是依據教育部的《國家重點領域產學...

受惠大陸去美化浪潮 世芯搶高速運算商機

特殊應用IC（ASIC）設計服務業者世芯-KY距離成為「千金股」近在咫尺，與另一股價已登3,000元之上的高價股矽力-K...

路透報導 美大咖籲拜登設晶片廠

路透報導，在新冠肺炎疫情凸顯晶片重要性之際，美國汽車、醫療器材、重工業等十多個產業的商業團體，18日致信美國總統拜登，呼...

高階iPhone熱銷 鴻海加班生產

iPhone 12 Pro Max成為美國最受歡迎5Ｇ手機，鴻海大陸鄭州廠區罕見在淡季加單、加人生產，鄭州廠區日前公告，...

產官研議籌組半導體學院 業界出資百億無共識

行政院副院長沈榮津昨（18）日邀集國內多家半導體指標廠高層討論籌組半導體學院事宜，與會業者透露，昨天會中主要向官方提出目...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。