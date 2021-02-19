高階iPhone熱銷 鴻海加班生產

iPhone 12 Pro Max成為美國最受歡迎5Ｇ手機，鴻海大陸鄭州廠區罕見在淡季加單、加人生產，鄭州廠區日前公告，希望派遣工留任至4月30日，以因應iPhone 12在第1季的爆單需求。

鴻海大陸廠區在春節期間不僅希望派遣工過年期間留守，也希望過完年後繼續留任，鄭州廠公告，若是留任到4月30日，將發給人民幣6,500元獎金，留任到3月10日，發給人民幣2,000元獎金。

鄭州廠指出，春節期間產能持續，為激勵派遣工留任，以及在春節前與春節後都能出勤，祭出獎金對派遣工進行留任。

根據統計，富士康鄭州廠區今年過年留守員工超過15萬人，占比超過七成，若能繼續留任至4月底，應可因應第1季5G版iPhone 12市場的強勁需求。