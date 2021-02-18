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Appier推AIBID方案 助行銷人員有效觸及價值客戶

經濟日報 / 記者彭慧明／即時報導

以人工智慧（AI）應用為主的台灣新創公司沛星互動科技（Appier）推出AI驅動的AIBID解決方案，讓應用程式能夠更有效率獲取用戶、提高廣告投資報酬率（ROAS）。

Appier指出，根據eMarketer調查，行銷人員在推廣應用程式最常見三大挑戰就是鎖定目標受眾、明確廣告成效以及版位。現在行銷人員還多以傳統的手動控制或機器學習工具來解決這些問題，但是一次只能針對一項目標進行設定。

Appier AIBID就是廣告競價（Bidding）的諧音，利用AI協助行銷人員根據用戶的安裝、註冊、購買等變因，找到最有針對性的受眾和擁有最高價值的用戶。只要設定好廣告費用上限、希望宣傳的時間，得以形塑更完整的用戶輪廓，並且更輕鬆預測用戶的價值。

舉例來說，AIBID 可以同時分析應用程式的使用頻率，包括玩遊戲、買東西、使用功能等情況，更精確預測未來的廣告投資報酬率（ROAS）。行銷人員可以一次設定多個目標（例如安裝、註冊、購買等變因）設定，減少不必要的支出和預算花費。

用戶採取行動後（例如點擊廣告），Appier 的 AI 技術可以進一步預測哪些用戶最有可能採取下一步行動，進而圈定出更精準的客群。相關數據持續反饋回模型進行訓練，確保準確性不斷提升。

Appier 執行長暨共同創辦人游直翰表示，行銷人員越來越仰賴技術來快速分析客戶的數據，好在對的時間，對的地點，觸及對的用戶，然而這些技術對於判斷顧客可能採取的所有行為仍有其侷限性。AIBID 的深度學習功能讓行銷人員更彈性自動更新或制訂廣告活動，瞭解預算所能獲致的成效。

AIBID 解決方案已針對部分應用程式進行實際的測試，並開放所有 Appier 的客戶根據行銷需求選用該功能。已有遊戲業者在採用AIBID解決方案後，短短幾周內，讓安裝量成功增加 52％，獲取更多遊戲玩家的同時還能將留存率提高 26％，廣告投資報酬率（ROAS）也有 19% 的提升。

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