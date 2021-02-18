封測廠接單旺盛 京元電砸12.03億元採購36套設備

半導體產能供不應求，需求強勁，帶動後段晶圓測試產能滿載，京元電（2449）今（18）日公告，從去年12月中旬至今，砸下新台幣12.03億元，向半導體測試設備大廠愛德萬（Advantest）採購36套設備，因應積體電路測試強勁需求。

封測廠接單旺盛、且去年第4季以來陸續傳出價格上漲，反應到京元電今年的1月營收為25.6億元，寫下近8個月以來單月營收新高，更勝去年下半年的旺季表現。

法人指出，今年全球5G手機出貨將較去年大幅成長，而全球重要的手機晶片廠高通及聯發科（2454）今年5G手機晶片也將明顯較去年增加，由於5G手機晶片支援多頻段，針對速度及功能的測試項目更多，法人認為，京元電作為兩大手機晶片廠的測試合作夥伴，今年全年的營收以及獲利表現有機會再創新高。

另外，智慧型手機鏡頭數量提升、帶動CMOS影像感測元件（CIS）測試需求，中國韋爾半導體旗下豪威（Omnivision）和其他CIS客戶出貨續強，也帶動京元電晶圓測試業績穩健。

在測試產能滿載的狀況下，京元電今日公告，從去年12月中旬迄今，砸新台幣12.03億元，向半導體測試設備大廠愛德萬（Advantest）採購36套設備，因應積體電路測試強勁需求。