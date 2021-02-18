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宇瞻強固型SSD 通過八大項高標軍規測試

聯合報 / 記者簡永祥／即時報導

工控儲存及記憶體領導品牌宇瞻科技(8271)今日宣布推出強固型工業用固態硬碟－SM23D國防系列，採用原廠工規寬溫等級顆粒製造及強固應用技術解決方案，通過八大項最高軍規等級測試，確保裝置在高低溫度、濕度變化以及高度震動、衝擊等極端的嚴苛環境維持正常運作。

宇瞻表示，推出強固型工業用固態硬碟－SM23D國防系列，主要瞄準航太及國防應用對產品穩定及可靠度的嚴格要求。

宇瞻訴求這款軍規等級SSD，導入多項客製化的軟硬韌體尖端資安防護技術，避免資料存取發生問題或錯誤、防止機密敏感資料遭竊，應用領域如監控系統、導航系統、通訊設備、雷達系統、強固型電腦、無人飛行/地面/水域載具等，提供系統面對嚴苛應用環境挑戰及高度機密資料保護的完整解決方案。

宇瞻SM23D國防系列SSD導入多項強固應用技術，通過美國國防部(DoD)制定為評估特定設備在多項模擬嚴苛環境下，符合最高軍用規格(MIL-STD)可靠度及耐用性測試的八大項標準，包含：衝擊Shock測試、震動Vibration測試、溼度Humidity測試、高低溫High/Low Temp.測試、不定時暴露在高低溫循環操作的熱衝擊Thermal Shock測試、模擬在80,000英呎軍機中高度壓力的高度Altitude測試、在相對緩慢的空氣流速中使用5%鹽霧覆蓋加速腐蝕作用的鹽霧Salt Fog測試和模擬暴露在太陽光和熱輸出的全光譜幅射干擾環境的幅射Radiation測試等。

由於飛行儀控板為融合氣壓計和GPS的加速器計算飛航高度及方位，對震動具高度敏感性，若發生任何異常將嚴重影響飛安。透過宇瞻Sidefill側面填充技術研發出的獨特工法，Vibration震動測試承受度更可達到MIL-STD 810G 514.6固定翼噴射飛行器(Fixed Wing Jet Aircraft)規範最高要求。

固態硬碟

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