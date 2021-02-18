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不是張忠謀！當年靠他當「護國山神」穩住台積電

聯合新聞網 / 綜合報導
台積電表現亮眼、屢屢帶動台股衝破歷史新高，更被瑞銀證券列為全球半導體九大天王。法新社
台積電表現亮眼、屢屢帶動台股衝破歷史新高，更被瑞銀證券列為全球半導體九大天王。法新社

台積電表現亮眼獲封「護國神山」，瑞銀證券點名全球九大半導體天王，台積電也名列其中。台積電有今天成就並非一朝一夕就能達成，當年是誰穩住發展中的台積電？對此，國民黨政策會前執行長蔡正元表示，蔣經國曾下令全力支持設立台積電，稱之為「護國山神」一點也不為過。

蔡正元在臉書PO文，台積電每天消耗8%全台總電力，去年營業額高達1兆3千億則佔台灣GDP的6.3%，「雖然不確定能護國，但堪稱神山不為過」。既然有護國神山那就會有護國山神，一般人直覺可能聯想到台積電創辦人張忠謀，不過張忠謀曾說「沒有李國鼎就沒有台積電」，但蔡正元表示張、李二人皆非護國山神，蔡認為唯有蔣經國才是護國山神的不二人選。

為何蔣經國才有資格當護國山神？蔡正元解釋，台積電創立初期需要大量資金，但當時民間大財團不敢投資，全靠蔣經國命令行政院長俞國華開國庫投資、要求國民黨秘書長馬樹禮籌錢投資。蔡直言「台積電起家的本錢，就是靠蔣經國的意志撐起來的」，因此蔣經國稱之為「護國山神」一點也不為過。

最後蔡正元提到，雖然蔣經國為建設台積電付出極大心力，但蔣及其家族沒拿過一張台積電股票或收過任何好處，文末更批評台灣人「只習慣吃果子，不習慣拜樹頭」，早已將蔣經國忘得一乾二淨。

台積電 蔣經國 蔡正元

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