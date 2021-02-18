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台股收漲62.22點 三大法人賣超7.71億

經濟日報 / 記者楊伶雯/即時報導
台股今（18）日開小紅震盪，一度拉升至16,517.73點，創下新高。聯合報系資料照片／記者林俊良攝影
台股今（18）日開小紅震盪，一度拉升至16,517.73點，創下新高。聯合報系資料照片／記者林俊良攝影

台股今（18）日開小紅震盪，一度拉升至16,517.73點，創下新高，權王台積電（2330）休息，股王大立光（3008）、股后矽力-KY（6415）穩住多頭軍心，矽力躋身3,000元俱樂部成員，收在3,035元，大盤指數終場以16,424.51點作收，上漲62.22點，成交量3,655.26億元；三大法人賣超7.71億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超32.46億元，投信買超6.3億元，自營商買超（合計）18.44億元，其中自營商（自行買賣）買超18.35億元，自營商（避險）買超857萬元。

台股今日以16,366.23點開出，台積電開高走低收在660元，下跌3元，聯發科（2454）、鴻海（2317）也收黑，聯電（2303）收在58.2元，創2000年11月來新高，大立光收3,250元，第2檔3,000元股則是矽力-KY，在3,020元，運輸股、鋼鐵股、紡織股、造紙股等傳產股表現亮眼，大盤指數收在16,424.51點，漲幅0.38%。

自營商 台積電

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