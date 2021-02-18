證交所：上市公司1月營收最佳是這三個產業

台灣證券交易所今天表示，本國及第一上市公司分別有871家及76家，除康友製藥因故無法如期申報外，其餘946家已於2月17日前完成1月營收申報作業，其中營收成長的主要產業為玻璃陶瓷業、電子通路業及光電業，營收衰退的主要產業為觀光事業、油電燃氣業及金融保險業。

證交所指出，依據上市公司公告，1月份全體上市公司營收總計3兆678億元，較去年同期成長5988億（24.25%），營收成長公司共755家，衰退公司共191家，較108年同期成長3031億元（10.96%）。。

證交所表示，玻璃陶瓷業受去年適逢春節，導致營業日差異影響；電子通路業受惠遠距辦公教學需求持續，帶動筆電、伺服器、雲端網通等出貨暢旺，半導體晶片及相關零組件需求提升；光電業因個別公司受惠市場需求強勁，產品報價及銷售量上揚，因此上月營收較去年1月成長；至於觀光事業受疫情影響，團體旅遊需求減少；油電燃氣業因個別公司受國際油價下跌；金融保險業因個別公司保險業務淨收益減少，1月營收較去年同期衰退。