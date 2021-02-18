微星車載系統導入成運電動巴士 引領智慧運輸新未來

近年來，因應全球環保減碳趨勢，期望達到未來零排放的標準，各國政府無不積極推動發展智慧電動巴士產業；國內交通部則以「低碳永續綠運輸」為發展願景，期冀能達成2030年市區公車全面電動化之目標。

鑒於此，MSI微星科技（2377）旗下「汽車暨商用解決方案」事業本部再度與國內第一大巴士製造廠--成運汽車攜手合作，成功地將其車載系統導入成運電巴成為標配，並通過電動大客車車機規範，成為交通部首批取得電動大客車示範型資格之廠家及車輛。

MSI微星科技憑藉在商用車載資通訊領域深耕多年的技術及經驗累積，為成運電巴量身打造從硬體設計、軟體開發到雲端車隊管理平台最全面且完整的電動巴士解決方案。透過巴士上的車載主機、各類車用感測器及CANBUS的整合，將蒐集到的車輛與駕駛數據資料回傳到後台，以達到即時車隊管理與遠端監控的目的。

同時，結合精準的大數據分析，可實現預防性保養、車載設備健康診斷、駕駛行為分析及電池效率監測等，大幅提升車輛的安全性及車隊營運效率。