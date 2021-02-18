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法人：榮創單季營運表現持續好轉 力拚全年獲利

經濟日報 / 記者張瑞益／即時報導

LED廠榮創（3437）屬於鴻海集團（2317）旗下，在集團資源挹注下，市場看好該公司未來在Mini LED顯示器商機也可搶得市場大餅，該公司去年第3季已出現單季轉虧為盈，今年在營運可望續升之下，將有機會力拚全年轉虧為盈。

榮創去年第3季受惠於傳統旺季，稼動率從第2季的60％多攀升至80％多，加上部分業外收益、提升內部生產效率，推升第3季營運順利轉虧為盈，單季稅後純益5,800萬元，EPS達0.4元，為最近四個季度以來首見獲利。市場法人認為，該公司單季營運表現持續較過去好轉，今年有機會力拚全年業績繳出獲利表現。

榮創看好Mini LED比OLED在對比度、亮度及耗能上更有優勢，有機會在高階背光產品上占上風，在2018年入股LED磊晶及晶粒廠商光鋐（4956），成為光鋐最大法人股東，補強本身在LED前段製程的技術與產能，並於今年陸續量產供應Mini LED。

市場法人認為，榮創在Micro LED研發及Mini LED的量產出貨，都將受惠於鴻海集團資源，有望比其他同業更快開花結果。榮創近期受惠居家上班、遠距教學應用大開，推升市場對筆電和平板需求，有利後市營運表現。

外資法人也看好該公司中長期發展，2月以來出現布局動作，累計2月以來外資買超該股930張。

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