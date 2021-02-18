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家登精密進駐南科 先進製程光罩盒科管局表揚

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
家登精密工業董事長邱銘乾。記者周宗禎/翻攝
家登精密工業董事長邱銘乾。記者周宗禎/翻攝

南部科學園區管理局今天表揚進駐園區10年的家登精密工業，因該公司已目前是「全球唯二」能提供半導體EUV先進製程光罩盒廠商，南科園區現在是全球最大半導體先進製程基地，家登精密對於先進製程之發展及競爭力提升功不可沒。

南科管理局表示，家登專門提供半導體製程傳載解決方案，為台灣半導體產業邁向先進製程的重要供應鏈，也是本土廠商高值化轉型的範例。

家登以傳統模具創業，並由塑膠外殼模具CNC加工轉型跨入半導體產業，替客戶提供光罩傳載解決方案，已成為世界級供應商，獲得國內外半導體廠商認證，集團員工人數350多人，2019年營收超過23億元；陸續取得國家產業創新獎、中小企業創新研究獎、國家磐石獎及台灣精品獎等殊榮，並通過台灣智慧財產管理規範(TIPS)基礎驗證，加強公司資訊管制及強化專利系統。

家登精密2010年進駐南科園區，科管局輔導研發下世代關鍵技術，獲科技部「奈米級半導體晶圓及EUV光罩載具研發計畫」、南科「智能化極紫外線光罩傳載盒(EUV Pod)生產即時檢測與履歷系統設計開發」，在研發半導體先進製程載具產品過程，提升生產製程自動化、智能化檢測及生產履歷分析等能力，預計可大幅降低50％成本、提升20％產品生產量率。

另因南科管理局「家登精密AS9100D航太認證計畫」計畫補助、順利通過AS9100D航太認證，公司運用精密加工優勢技術跨入航太產業，預計今年能夠展現成果。

科管局稱讚該公司由傳統製造轉型到半導體、航太產業、是台灣本土廠商高值化轉型的範例，家登精密看好AI、5G及物聯網發展將推動半導體市場需求持續成長，預期營收也將隨之成長。

家登精密產製半導體EUV先進製程光罩盒。記者周宗禎/翻攝
家登精密產製半導體EUV先進製程光罩盒。記者周宗禎/翻攝
家登產製的晶圓載具。記者周宗禎/翻攝
家登產製的晶圓載具。記者周宗禎/翻攝

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