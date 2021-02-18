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鴻海獨家代工5G黑莓機

經濟日報 / 記者吳凱中／台北報導
圖／經濟日報提供
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曾經席捲商務市場的黑莓機（BlackBerry）再度回歸。外電報導，取得黑莓手機品牌授權的新創公司Onward Mobility，將與鴻海集團旗下富智康（FIH）攜手，由鴻海獨家代工生產5G黑莓機，新機預計今年在歐美地區亮相。

值得一提的是，Onward Mobility透露，5G黑莓機量產除了將與鴻海集團合作，長期目標將在美國生產。換言之，一旦此長期計畫實現，鴻海集團可能將首度在美國組裝智慧手機

鴻海集團不評論單一客戶與產品。在黑莓公司尚未授權手機品牌給TCL時代，富智康就已取得黑莓機代工業務，但在進入TCL時代後，黑莓機轉由TCL自行生產，而在品牌授權轉手後，鴻海拿下獨家代工訂單。

業界人士指出，目前鴻海集團在美國並未設有智慧手機生產線，且北美市場並無完整的手機供應鏈，因此要在美國生產智慧手機是高度困難的事，黑莓機想在北美製造現階段應該只是個長期想法。

日媒報導，美國德州新創公司Onward Mobility正與鴻海集團合作開發具備實體鍵盤的手持裝置，規劃將於2021年在北美、歐洲市場問世，亞洲市場也將是重點發展地區。

Onward Mobility執行長佛蘭克林指出，目前亞洲市場並未有具體時程表，但公司持續與全球客戶與電信商接洽通路計畫，將於未來幾個月陸續公布細節。

由Onward Mobility與鴻海打造的新款黑莓機，定位為高階手機，除了支援5G連網功能外，也會搭載高階照相鏡頭，此外，黑莓機最具代表性的實體鍵盤（QWERTY），以及強調資安等特性，都會再度出現在新手機上。

黑莓機一度是北美地區高階、安全性的智慧手機代名詞，就連前美國總統歐巴馬都是其粉絲。不過，黑莓機後來發展不順，黑莓公司選擇在2016年將其手機品牌授權給中國大陸廠商TCL，但市占率始終未見起色，去年2月TCL就宣布與黑莓終止合作，後續由Onward Mobility接手。

智慧手機 鴻海

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