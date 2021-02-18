暴風雪襲美／三星晶圓廠停工 車用晶片荒雪上加霜

美國南部德州奧斯汀遭遇冬季風暴雪吹襲，導致大規模停電，南韓三星電子在德州奧斯汀的晶圓廠停工關閉，加上停電使恩智浦和英飛凌等奧斯汀廠產線停擺，恐加劇半導體與車用電子缺口雪上加霜。

德州供電業者奧斯汀能源16日證實，由於大雪影響發電與電力輸送導致多地區出現停電，已事先通知三星、恩智浦與英飛凌半導體業者，將三家企業廠房先行斷電停工；據了解，三星在奧斯汀的晶圓廠生產14、28、32奈米等製程，約占三星總產能28％，去年底，外媒傳出三星有意斥資逾100億美元在奧斯汀投資先進製程的晶圓廠，與台積電在美國亞利桑那州的5奈米製程建廠投資案互別苗頭。

市場人士認為，停電致使三星、恩智浦和英飛凌等奧斯汀廠停產，加劇當前晶圓代工產能吃緊狀況，其中，車用晶片首當其衝。

此外，日前日本福島地區發生芮氏規模7.3地震後，晶片製造商瑞薩電子公司宣布暫停其茨城工廠運作，以對其潔淨室進行檢查，這也可能牽動全球車用晶片短缺更為嚴峻。