聽新聞
test
0:00 / 0:00
暴風雪襲美／三星晶圓廠停工 車用晶片荒雪上加霜
美國南部德州奧斯汀遭遇冬季風暴雪吹襲，導致大規模停電，南韓三星電子在德州奧斯汀的晶圓廠停工關閉，加上停電使恩智浦和英飛凌等奧斯汀廠產線停擺，恐加劇半導體與車用電子缺口雪上加霜。
德州供電業者奧斯汀能源16日證實，由於大雪影響發電與電力輸送導致多地區出現停電，已事先通知三星、恩智浦與英飛凌半導體業者，將三家企業廠房先行斷電停工；據了解，三星在奧斯汀的晶圓廠生產14、28、32奈米等製程，約占三星總產能28％，去年底，外媒傳出三星有意斥資逾100億美元在奧斯汀投資先進製程的晶圓廠，與台積電在美國亞利桑那州的5奈米製程建廠投資案互別苗頭。
市場人士認為，停電致使三星、恩智浦和英飛凌等奧斯汀廠停產，加劇當前晶圓代工產能吃緊狀況，其中，車用晶片首當其衝。
此外，日前日本福島地區發生芮氏規模7.3地震後，晶片製造商瑞薩電子公司宣布暫停其茨城工廠運作，以對其潔淨室進行檢查，這也可能牽動全球車用晶片短缺更為嚴峻。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言