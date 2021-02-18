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和碩印度廠拍板 招工組裝iPhone

經濟日報 / 記者吳凱中／台北報導

和碩集團加速印度投資計畫，外電報導，和碩與泰米爾納德邦（Tamil Nadu）正式簽署MOU（合作備忘錄），確定將於清奈（Chennai）設立旗下印度首座智慧手機廠房，將招募1.4萬名人力，用於生產iPhone。

印度媒體報導，泰米爾納德邦政府在16日與眾多廠商簽署完成28份MOU，包含 Tata Electronics、和碩等業者，累計投資達 2,805.3億盧比，將創造6.8萬個工作機會。

其中，和碩將投資110億盧比，印度首座廠房確定座落於清奈近郊的 Mahindra World City 經濟特區，並將招募1.4萬名員工，用以生產智慧手機；對此，和碩集團昨（17）日不予評論。

和碩先前已規劃將於印度清奈設廠，今年初公告取得當地土地使用權，交易單位數量為423,195平方英呎，換算為11,893.12坪。該廠為和碩集團旗下第一座印度智慧手機組裝廠房，此次主要是與當地政府簽署正式MOU。

根據和碩集團規劃，清奈廠最快將於今年下半年量產。和碩並未對說明該廠用途，但業界認為，和碩的印度設廠，主要就是配合大客戶蘋果的決定，將在印度生產iPhone。

在和碩之前，同為iPhone代工廠的鴻海、緯創集團早已卡位印度，並早已進入量產，目前兩大代工廠正擴張印度產能，以配合蘋果衝刺印度市場的計畫。

印度 和碩 智慧手機

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