暴風雪襲美／三星NAND廠停工 台廠大贏家

全球記憶體晶片龍頭三星位於美國德州奧斯汀（Austin）、主要生產儲存型快閃記憶體（NAND Flash）的兩座晶圓廠，受當地暴風雪導致大停電影響，美東時間16日下午1時起停工，全球NAND Flash市場逾8%產能因而停擺，何時復工仍未知。

法人認為，三星產出嚴重受阻、供給銳減，有助NAND市場加速迎向多頭，威剛、宇瞻、十銓、群聯等台灣NAND族群受惠。

尤其近期DRAM價格一路走揚，在NAND市況加入正向發展行列後，記憶體模組廠DRAM與NAND應用兩大主力產品齊迎多頭，威剛等模組廠堪稱「兩頭賺」，成為大贏家。

業界指出，三星德州奧斯汀廠是其重要NAND晶片生產據點，占其晶片總產能比重達28%，以三星NAND晶片全球市占約32％計算，奧斯汀廠占全球NAND市場供應量逾8%。

2018年時，三星奧斯汀廠僅停電30分鐘，就使得全球NAND市場供應減少3%，此次停電導致工廠停工時間更甚於2018年，對整體產出影響更大。外媒指出，三星在1996年打造首座奧斯汀晶圓廠、2007年追加第二座。

三星證實，旗下位於德州奧斯汀的晶圓廠電力供應商奧斯汀能源告知，受暴風雪影響，導致供電受阻，使得三星當地廠區在美東時間16日下午1時逐步停工。三星強調，一旦重新恢復供電、將立即恢復生產，但目前無法得知何時能恢復。

台灣NAND相關業者均看好後市。威剛董事長陳立白認為，今年NAND晶片價格轉趨明朗，加上筆電需求持續熱絡，固態硬碟（SSD） 控制晶片也面臨供給短缺，預期SSD將缺貨。