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宏碁眼科AI診斷軟體 獲泰國認可

經濟日報 / 記者吳凱中／台北報導

宏碁集團積極拓展新商機，宏碁子公司宏碁智醫跨界打造眼科AI輔助診斷軟體VeriSee DR傳出捷報，已取得泰國食品藥物管理局醫材許可證，成為台灣首張海外落地許可的眼科智慧醫材，將大幅提高泰國糖尿病患者視網膜病變篩檢率。

VeriSee DR軟體2020年獲台灣衛福部食品藥物管理署核發許可證，同時已獲數家醫學中心及醫療院所使用。

泰國全國總人口近7,000萬人，其中就有450萬人罹患糖尿病，推估每100人就有六位糖尿病患。根據資料指出，全球糖尿患者會有超過三分一的人發生糖尿病視網膜病變，泰國糖尿病視網膜檢測長期處於低篩檢率。

宏碁智醫AI輔助診斷軟體VeriSee DR首度落地海外，第一站以泰國出發，同時積極部署東南亞各地，在多國申請認證許可中。

糖尿病 泰國

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