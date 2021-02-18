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宏碁攻視訊商機 強打資安

經濟日報 / 記者吳凱中／台北報導

宏碁集團強攻居家工作（WFH）需求，創辦人施振榮昨（17）日指出，宏碁sMeet新視訊服務即將上路，主打自建雲（BYOC）加資安防護功能，目前已在許多企業展開試用，預計近期就可以對外提供服務。

宏碁集團昨日舉行新春團拜，因應新冠疫情關係，今年延續去年採用視訊團拜方式進行，施振榮與宏碁、明基／佳世達、友達、緯創及科文双融、灣聲樂團進行視訊拜年。

施振榮今年力推三大計畫，包含科文双融在台北101建置前瞻數位展演平台、陽明交大合校後積極推動產學共創，及推出宏碁sMeet新視訊服務即將上路等。

施振榮指出，sMeet新視訊服務除了可利用宏碁提供的公共雲視訊服務外，如果企業相當重視資安，也可選擇進一步將視訊平台就放在自己企業內部，架構在宏碁2013年倡議的自建雲（BYOC），由企業內部自行掌握視訊資料，sMeet的"s"強調的就是security（安全）。

施振榮表示，目前這項視訊服務除了他自己已試用視訊會議多個月外，也已在許多企業展開試用，把不盡理想的地方進一步優化，希望正式推出後可以帶來更好的使用體驗，預計近期就可以對外提供服務。

受新冠疫情影響，去年居家工作人數大增，也讓相關商機蓬勃發展，不僅讓提供視訊服務的廠商Zoom瞬間爆紅，微軟、Google、思科（Cisco）等具有相關視訊會議軟體服務的大廠也因此受惠。

不過，目前企業用視訊會議市場仍掌握在國際大廠手裡，包含Google的workspace（包含Meet服務）及微軟Teams和思科Webex及Zoom等，後進廠商進入仍有難度。

對此，施振榮強調，視訊需求只會需求愈來愈大，變成每個人生活一部分，雖然目前美國為主的大咖已經存在很久，但其實市場還有很大的空間，宏碁主打的是自建雲加資安的模式，而且相對其他視訊服務平價。

宏碁預計，視訊服務將先在台灣企業內部練兵，未來再走向海外市場，一旦使用量擴大，對宏碁集團獲利空間也有加分效果。

視訊 宏碁 施振榮

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