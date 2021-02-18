台灣大 奪國際永續年鑑金獎

台灣大哥大深耕永續，再傳捷報。 國際永續評比機構S&P Global ESG（前身為RobecoSAM）最新公布的2021年永續年鑑（The Sustainability Yearbook 2021），台灣大首度獲得金獎（Gold Class）殊榮，更是全球電信業表現最優異的企業。

台灣大董事長蔡明忠表示，台灣大持續將ESG融入企業的DNA，積極回應所有利害關係人在公司治理、社會參與及環境永續的期待。

進入5G時代，蔡明忠表示，台灣大更加重視節能減排，陸續推動自建太陽能電廠和採購綠電，並啟動綠能投資，規劃投資4.2MW陸域風電，預估首年發電近1,300萬度。

此外，蔡明忠更期許台灣大成為雲端服務及節能綠機房的先驅，承諾2030年IDC雲端機房100%使用綠能，公司總綠能使用占比達20%。

蔡明忠強調，未來將持續關注美國乃至全球的氣候政策走向，積極因應極端氣候與氣候變遷所帶來的衝擊，接軌國際標竿企業，以「Open Possible , 能所不能」的精神，替巴黎氣候協定的溫升控制目標盡一己之力。

國際永續評比機構S&P Global ESG的2021年永續年鑑，是在全球61個產業、逾7,000家大型企業的評比中選出。台灣大從2018年起，連續三年獲得永續年鑑銀獎，2021年成績持續精進 ，榮獲金獎肯定。

在九個評比項目中，台灣大在氣候策略項目獲得滿分，充分反映台灣大在節能減排的努力，受到國際肯定。台灣大制定SBT減排路徑，宣示2030年範疇1與範疇2的碳排放較2016年減量30%，範疇3較2018年減量15%，是全台電信與服務業首家通過科學基礎目標倡議組織（SBTi）審核的企業。

此外，台灣大更從與電信業相關的「廢光纜」出發，首開實驗先例，發表廢光纜循環再生的具體成果，並積極向公部門建言，盼法令調整，爭取廢光纜直接原材再利用，推動廢光纜取代建材鋼筋，減少浪費，轉廢為金。

在社會面，台灣大以科技職能出發，以「用科技擁抱愛」為核心推出多項專案，包括多年舉辦「Coding Fun偏鄉玩程式」活動，將程式語言、科技應用以營隊與遊戲方式，培育企業志工擔任師資，帶領偏鄉學童進行數位學習。

針對年長者、高走失風險族群及照護者，透過物聯網技術推出囊括手錶、專屬App及M+群組的「myAngel科技照護」體系，整合「關懷、預防、協助」三項服務，大幅增加所需族群的數位進用，降低生活風險。公司治理方面，台灣大以國際級標竿企業為目標，落實公司治理，為利害關係人創造最大價值，屢獲國際肯定。