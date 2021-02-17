超眾元月營收8.3億元 月減14%

散熱模組大廠超眾（6230）今（17）日公告元月營收8.3億元，月減14%、年增38.6%，業績表現受淡季因素影響，雖較去年12月衰退，但比去年同期大幅成長，業績表現持穩。

展望未來，超眾越南廠預估今年2月開始進駐設備，3、4月完工並開始投產，以此研判，最快上半年越南廠就會貢獻營收，下半年該廠區產能全開後，營收貢獻會更明顯。

車用市場方面，由於該市場一直是超眾母公司日本電產的強項，超眾過去在車用布局較少，但隨著雙方合併綜效日益明顯，有信心未來超眾在車用市場的業績會逐步提升，預料今明兩年將會有所斬獲。

據悉，目前超眾主要營收來自伺服器、網通、智慧手機、遊戲機等四大應用。法人指出，超眾去年度首度切入日系遊戲機大廠索尼PS5供應鏈，預料今年仍將持續供貨，將成為筆電之外，另一營收主力。