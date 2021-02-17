台郡超旺 今年目標產值年增兩位數
蘋果軟板供應商台郡（6269）今（17）日舉辦法說會，該公司表示，今年全年度生產產值將可比去年有雙位數成長。
台郡指出，今年第一季生產產值將可望年增五成，今年預估第一季營收比重中，通訊（communication）占比約53-58%、電腦（computer）約35-40%、消費性（consumer）約8-10%。全年則將有年增兩成的表現。
台郡指出，疫情前公司就已目標在筆電與平板產品線增加市佔率為目標，去年疫情加速需求，因此去年筆電與平板產品營收年增超過六成。去年第四季公司更是成功跨入穿戴式產品，成功執行多元化產品。
公司跨入手機5G LCP天線模組新產品，今年將是台郡5G LCP天線模組大幅度擴充市佔率的年度。
此外，該公司有表示，今年擴充新產品下，資本支出跟去年相比也將呈現倍增，來到總計65-75億元。
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