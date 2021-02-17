和碩已和印度當地政府簽署MOU 將創造1.4萬個就業機會

金牛年一開春，和碩（4938）印度布局就有新斬獲，據印度媒體16日報導，和碩與Tata Electronics 等其他廠商，在16 日已與泰米爾納德邦 (Tamil Nadu) 政府完成簽署 MOU(合作備忘錄)，確定首座印度廠將設在清奈近郊 Mahindra World City 經濟特區，預計將創造1.4萬個就業機會，將主攻手機組裝製造。

印度媒體指出，和碩第一階段將投資約110億盧比，預計招募14079名員工。不過對此和碩表示，印度投資的地點就如同先前1月28日的公告，至於員工跟客戶的部分不做評論。

印度媒體指出，泰米爾那都邦 (Tamil Nadu) 政府周二完成 28 份合作備忘錄簽署，包含和碩、Tata Electronics 等，累計投資約2805.3億盧比，可望提供 68775 個就業機會。

和碩元月28日代子公司Pegatron Technology India Private Limited公告取得土地使用權，交易總金額約為10.28億印度盧比（約合新台幣3.96億元），和碩指出，主要是供營運使用。和碩取得印度Tamil Nadu州Chengalpattu區Mahindra World City工業區Plot 8, Phase V之土地使用權，交易單位數量為423,195平方英呎，換算為11,893.12坪。