快訊

確定延長秋冬專案 考慮延長1人1戶、開放高鐵進食

輝瑞疫苗500萬劑破局變莫德納？ 指揮中心回應了

和碩已和印度當地政府簽署MOU 將創造1.4萬個就業機會

經濟日報 / 記者謝艾莉／台北即時報導

金牛年一開春，和碩（4938）印度布局就有新斬獲，據印度媒體16日報導，和碩與Tata Electronics 等其他廠商，在16 日已與泰米爾納德邦 (Tamil Nadu) 政府完成簽署 MOU(合作備忘錄)，確定首座印度廠將設在清奈近郊 Mahindra World City 經濟特區，預計將創造1.4萬個就業機會，將主攻手機組裝製造。

印度媒體指出，和碩第一階段將投資約110億盧比，預計招募14079名員工。不過對此和碩表示，印度投資的地點就如同先前1月28日的公告，至於員工跟客戶的部分不做評論。

印度媒體指出，泰米爾那都邦 (Tamil Nadu) 政府周二完成 28 份合作備忘錄簽署，包含和碩、Tata Electronics 等，累計投資約2805.3億盧比，可望提供 68775 個就業機會。

和碩元月28日代子公司Pegatron Technology India Private Limited公告取得土地使用權，交易總金額約為10.28億印度盧比（約合新台幣3.96億元），和碩指出，主要是供營運使用。和碩取得印度Tamil Nadu州Chengalpattu區Mahindra World City工業區Plot 8, Phase V之土地使用權，交易單位數量為423,195平方英呎，換算為11,893.12坪。

印度 和碩

延伸閱讀

印度陸軍：中國部隊撤離班公湖 準備2階段撤軍

印度將躍新冠疫苗第二大產國 僅次於美國

12mini銷量差 和碩元月營收大減逾四成

要靠紅鏈加分？「和碩」童子賢結盟「立訊」的兩大布局！

相關新聞

鴻海工業富聯獲亞馬遜Fire TV Stick訂單 估下半年生產

根據外電報導，美國電子商務巨頭亞馬遜宣布，將在印度啟用暢銷商品Fire TV Stick首座生產線；這筆訂單由鴻海（23...

宏碁推新視訊服務sMeet 目標走向國際

大年初六新春團拜，宏碁（2353）集團創辦人／智榮基金會董事長施振榮今日宣示今年力推三大計畫，包括科文双融在台北101建...

中華電衝5G 今年資本支出仍高檔

去年5G起跑，國內主要電信商都在去年積極建設5G基地台，中華電（2412）今（17）日表示，今年是5G建設的高峰年，因此...

施振榮：如果有新冠疫苗 我會去打

宏碁（2353）集團創辦人施振榮今年連續第二年進行視訊拜年，面對媒體詢問表示，他指出，自己多年沒打流感疫苗，不過去年一有...

春節忙翻天沒空歲修…台積趕工拚產能 千人部隊支援南科廠

金牛年景氣續旺，為迎接春節後強大的訂單需求，科技大廠台積電、聯電、日月光年後加速調派人力，擴增產能，其中台積電預定增派千...

電信業者打國際盃 團結力量大

電信業者搶攻企業專網，加上5G走向開放架構網路（ORAN）趨勢，台灣資通訊業者有機會打入過去難以接觸的行動電信供應鏈。台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。